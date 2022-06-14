قمة 6+3+1 التي تستضيفها السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في 15 و16 يوليو القادم، ستكون أكبر صاعقة مدمرة لمن أسميهم «الشُّمَّات»، الذين لا يبدأ يومهم إلا ببث ما من شأنه مهاجمة السعودية وشن الحملات عليها، ورميها بما ليس فيها. وهي «صاعقة»، على رؤوسهم وقلوبهم الحاقدة، لأنها نشاط دبلوماسي غير مسبوق.نجحت الدبلوماسية السعودية في الترتيبات خلال فترة قصيرة، بعدما بات واضحاً أن الولايات المتحدة قررت أن تنحاز للشراكة الإستراتيجية والعلاقات التاريخية بين الرياض وواشنطن، بدلاً من الاستماع للأصوات النشاز التي لا تريد أن ترى الدور الكبير الذي تضطلع به الرياض في الإقليم والعالم ليس تجاه النفط وحده، بل في جميع القضايا التي تتعلق بأمن العالم واستقراره.تتصاعد حملات شرسة ضد السعودية منذ أن تم تسريب تخطيط البيت الأبيض لقيام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة للشرق الأوسط تشمل السعودية.هم يدركون ولكنهم يتعامون عن أن الثقل الحقيقي في المنطقة يتمثل في السعودية أولاً، وأن السعودية هي الرقم الصعب الذي تحتاج إليه الولايات المتحدة في تلمُّس حلول لمشكلات الإقليم والعالم، كما هي الحال بالنسبة إلى التضخم الذي يهدد البلدان حالياً، والارتفاع المتزايد في أسعار الوقود.وفي سبيل تضخيم تلك الحملات المناهضة للسعودية استخدم الخصوم ما لديهم من خيالات في محاولات لبناء حاجز بين بايدن والقيادة السعودية، متناسين كرهاً أن العلاقات التاريخية التي أرساها البلدان في منتصف أربعينات القرن الماضي، إنما هي إنجاز رئيس ديموقراطي أمريكي بعد محادثاته واتصالاته مع المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود. وهم يعمدون إلى إذكاء الشائعات والتلفيقات مستغلين جهل البعض بعمق الشراكة الإستراتيجية بين الرياض وواشنطن، التي تشمل مكافحة الإرهاب العالمي، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي من خلال تأمين إمدادات النفط للدول كافة، والتعاون من أجل مكافحة التغير المناخي، وتحييد إيران التي تهدد العالم أمنياً حال نجاحها في تطوير سلاح نووي. وهي جوانب عرضها البيت الأبيض في تصريحاته (الثلاثاء)، قبل أن تتحدث عنها السعودية.وكانت الدبلوماسية السعودية حصيفة جداً وهي تتابع ذلك السيل المنحدر من الشائعات والإساءات والاختلاقات عن علاقتها بحليفتها. فقد اكتفت وزارة الخارجية السعودية بالتمسك بأن العلاقات الثنائية جيدة وليس كما يزعم الحاقدون.وفي غمرة تكالبهم للنيل من السعودية نسي أولئك «الشُّمَّات» أن السعودية سيدة قرارها من أصغر شأن داخلي إلى أكثر القضايا الدولية والإقليمية تعقيداً. وحتى وإن اختلفت مع حليفتها الولايات المتحدة ليس صعباً على الرياض أن تتصرف وفقاً لمصالحها وسيادتها. ولعل الحادثة الأشهر هي قرار حظر تصدير النفط السعودي إلى الولايات المتحدة خلال حرب 1973 بين العرب وإسرائيل.والأكثر أهمية أن العلاقات السعودية الأمريكية حين تأسست في عام 1945 لم تقم على أساس شخصي أو فردي؛ بل تأسست على المصالح المشتركة لطرفيها. وهي مصالح لا يمكن أن يزايد غرباء لا يمُتّون إليها بصلة على تحديدها أو تكييف طبيعتها. وهذه المرة جاءهم الرد المفحم ليُلقمَهم حجريْن كبيريْن من الديوان الملكي السعودي والبيت الأبيض في آنٍ معاً. فبدلاً من توقعاتهم التي انحصرت في قمة سعودية-أمريكية، أعلنت العاصمتان أن الرئيس بايدن سيلتقي القيادة السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. كما سينضم إلى قمة دول مجلس التعاون الخليجي الست، بحضور الزعماء العرب الثلاثة الذين دعاهم الملك سلمان إلى الرياض، وهم الرئيس المصري، والعاهل الأردني، ورئيس الوزراء العراقي. ليزداد بريق الرياض، القادرة على تعزيز الصف العربي، والمشاورات العربية-العربية، في وقت يشهد أخطر تحديات تتربص بالعالم والإقليم.لم تفقد السعودية في أي يوم سيطرتها على قرارها، ورباطة جأشها في تحديد خياراتها المصيرية. ولم يغب عن بالها قط مدى ارتباط مصالحها بالإقليم والعالم. ولم تتخلَ في أحلك الظروف عن التزاماتها تجاه العرب والمسلمين.الأكيد أن ليس على الشامتين سوى الانتظار حتى تلتئم قمم 6+3+1 في الرياض منتصف الشهر القادم ليروا بأم أعينهم أن السعودية تعني ما تقول وتفعل ثم تقول، ولن يؤثر في تفكيرها الإستراتيجي سوى تحقيق مصالحها الحقيقية ومصالح حلفائها وأشقائها الأقربين والأبعدين.