أؤمن أن رياضة بلا قوانيين ولا العمل بهذه القوانيين تظل عرجاء أو بصريح العبارة بلا أقدام على اعتبار أن القانون هو المنظم لنا حتى في تعاملاتنا اليومية، فكيف برياضة بنيت على الاختلاف..!في دول العالم لا يوجد ما يسمى صلح عشائر؛ لأن القانون هو الذي يسود.وما حدث بين الاتحاد والنصر على خلفية مفاوضات الممر من خطاب وخطاب آخر هو في اعتقادي تجاوز على الرياضة المحكومة باللوائح، ونتمنى في ظل هذه القضايا النوعية التي تشهدها رياضتنا أن نرتهن للوائح والمتضرر يدفع الثمن.حمدالله وكنو وشراحيلي ثلاث قضايا ينبغي أن نسمع من خلالها صوت القانون بعيداً عن جعجعة منظرين كل يغني على ليلاه.(2)ما الذنب الذي ارتكبه الأهلي؛ لكي يتحول إلى نادٍ تحاصره القضايا من كل حدب وصوب..؟ماجد النفيعي رئيس النادي وقع على المسؤولية التضامنية التي تخص إدارته، وهو ملزم بها رسمياً، لكن اليوم يحاصر النادي قضايا بعضها وصل والبعض الآخر في الطريق، وهي نتاج عمل إدارات سابقة، فما دخل إدارة ماجد النفيعي في قضايا الأمس التي كل فاتورة فيها أثقل من الأخرى..؟سؤال أنتظر إجابته من جمعية الأهلي العمومية قبل أن أرفعه للوزارة.(3)الاختلاف بين إعلام النادي الواحد ظاهرة صحية وأمر إيجابي إذا كان مبنياً على أسس ومعايير عائدها في نهاية الأمر على النادي، أما إذا كان لمجرد أن أقول أنا الأقوى وأنا الأشرس وأنا المؤثر، فهذا خلاف موقعه حلبة الثيران وليس منابر الكلمة فيها لها ثمن.(4)عشت مع من أسّسوا لمعنى كيف تكون أهلاوياً بعيداً عمَّن يأتي اليوم ويغادر غداً، الأهلي عندهم فوق الجميع؛ ولهذا لا أجد نفسي في محاربة فلان من أجل فلان، فكلهم عندي صغار أمام اسم الأهلي، فهل وصلت الرسالة..؟• ومضة:‏بعض المشاعر مثل بعض الذكريات‏على كثر ما هي قديمة «غالية»..!