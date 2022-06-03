نعم أتوقع البطولة هلالية، فقد عاد الزعيم للصدارة كما هي عادته، وتخطى فريق أبها بهدفين نظيفين، خلال مباراتهما مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.عودة الهلال للصدارة بعد المنافسات الأخيرة في الجولة 28 أشعلت الدوري من جديد، والكل يتوقع له الآن أن يواصل الخطى بكل جدارة، فقد أصبح الدوري قريبا جدا منه، خصوصا في ظل تعثر الاتحاد خلال المباراتين السابقتين.والهلال ليس غريبا عن البطولة، بل هو جدير بها، فهو يمتلك فريقا قويا يعرف طريق الانتصارات ويروي أرض الملعب بعرق نجومه، وهو بطل آسيا بكل جدارة، ولاعبوه أصحاب عزيمة وصبر وعطاء.. لا يستسلمون ولا يفقدون الأمل أبدا.ما تبقى من الجولات سيظل محل ترقب، ولا نعرف ما يمكن أن يحتويه من تفاصيل، لكن ما نتوقعه وننتظره هو تتويج الأزرق بطلا في نهاية المشوار، بحسب ما قدم من عطاء ثر، وبحسب ما نعرفه عنه من عزم لا يلين في سبيل بلوغ الغايات.«نعم» أتوقعها هلالية، وسننتظر لنرى.