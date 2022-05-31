أعرف معالي المستشار تركي آل الشيخ رجلاً مثابراً لا يعترف بالمستحيل..أينما يحل تجد النجاح ملازماً له؛ لأنه ببساطة يعرف مفاتيحه..الميريا نقطة تحول أخرى في مسيرة تركي آل الشيخ المنتمي قولاً وفعلاً لمرحلة الأمير محمد بن سلمان الوثابة على كافة الأصعدة..وأقول نقطة تحول كون الأمر مرتبطاً بما يسمى في كرة القدم بطموحات تم الإعداد لها بخطط واستراتيجيات الأهداف فيها تتوازى مع الطموحات..وهاكم نبذة مختصرة عن ( نادي الميريا): تأسس نادي الميريا في 26 يوليو 1989 إثر دمج ناديي «الميريا الرياضي» المعروف باسم نادي الميريا و«مجموعة ديبورتيفو الميريا» المعروف باسم ديبورتيفو الميريا اللذين مثلا مدينة الميريا سابقاً، إذ دمجا تحت الاسم الحالي اتحاد الميريا الرياضي المعروف باسم اتحاد ديبورتيفو الميريا.يخوض مبارياته الرسمية على ملعب مديترنيانو الذي يعني «البحر المتوسط»، إذ تم افتتاحه عام 2004، وهو يتسع لحوالى 20 ألف متفرج.في 2 أغسطس 2019، اشترى النادي رسمياً تركي آل الشيخ بقيمة 20 مليون يورو، ليصبح أكبر مساهم ومالك ورئيس للنادي.. لتنطلق عجلة الطموحات المبنية على منهجيه الصعود فيها أولاً حيث ضخ آل الشيخ نحو 62.02 مليون يورو، خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، لدعم النادي في مسعاه للصعود للأضواء، بحسب بيانات موقع (ترانسفيرماركت).وضمت أبرز هذه الصفقات الأوروجواني داروين نونيز، مقابل 13 مليون يورو لنادي بينيارول إلى جانب ضم أرفين أبياه (8.85 مليون يورو) ولوكار روبيرتون (6.40 مليون يورو) وسامو كوستا (5.25 مليون يورو) وعمر صادق (5 ملايين يورو) وخوسيه كارلوس لازو (4 ملايين يورو).كما حقق الميريا دخلاً عبر بيع نونيز إلى بنفيكا، مقابل 24 مليون يورو، ورحيل مانو مورلانيس إلى فياريال نظير 4 ملايين يورو. وهنا تبان حقيقة فكر أبو ناصر الذي احتفل مع جماهير المريا بالتأهل إلى دوري كبار إسبانيا بعد ثلاثة أعوام فقط، كانت فيها محاولات الصعود ترسم بالورقة والقلم..يستاهل ابن المرحلة الطموحة هذه التهاني التي انهالت عليه من كل أنحاء العالم، ويستاهل هذا الصعود الذي كان المحطة الأولى على درب نجاحات أخرى فيها تركي آل الشيخ عنوان إعجاب وتفاصيل مبهرة..أخيراً: «تمهل عند اختيار الصديق.. وتمهل أكثر عند تغييره»التوقيع: تركي آل الشيخ.