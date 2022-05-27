تتطلع الأنظار صوب دوري المدارس للبنات لكرة القدم الذي سيبدأ مع بداية العام القادم الفصل الأول، ليشكل حدثا فريدا سنشهده في موعده المحدد بإذن الله.هذا الدوري الذي أعلن عن موعد انطلاقه رئيس الاتحاد الرياضي المدرسي علي الشعيلان في لقاء سابق له مع صحيفة عكاظ يحمل مؤشرا قويا على أن اتحاد الرياضة المدرسية بدأ يحقق الأحلام المنتظرة، وأنه يشهد عملا حثيثا ومتقدما من أجل تطوير الرياضة في المدارس للبنات والبنين.واحتفاؤنا بالدوري المنتظر يجيء لأنه سيمثل صافرة البدء لنشاط مهم يشكل حاضنة لتفريخ مواهب كروية مميزة، وسيغذي رياضة الوطن كله بقدرات ونجوم يثرون الساحة الرياضية ويمثلون المملكة في المحافل الدولية ويرفعون الخفاق أخضر بحول الله وقوته.ولأن دوري المدارس للبنات في كرة القدم سيكون منشطا مستمرا، فإن تسليط الضوء المكثف عليه يصبح أمرا في غاية الأهمية، ولهذا فإنني أقترح وجود إعلام رياضي نسائي خاص بوازرة التعليم ومتخصص بالرياضة لتغطية كل الفعاليات المتعلقة بأحداث الدوري ودعم كرة القدم النسائية وغيرها من الألعاب المختلفة التي أضيفت مؤخراً للاتحاد الرياضي المدرسي، وأجزم بأن هذا المقترح سيكون له مردود عظيم على الرياضة المدرسية ورفع درجة الاهتمام بها.دعواتنا بالنجاح الكامل للدوري المنتظر الذي حلمنا منذ زمن برؤيته على أرض الواقع، مع أمنياتنا بنجاح مرادف لثمرات المستقبل، طلابنا وطالباتنا، الذين نرى فيهم طموحنا بالوصول للعالمية إن شاء الله.