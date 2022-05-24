نوفو ريتش هي طبقة محدثي النعمة طارئي الثراء، ووسائل التواصل الاجتماعي أفضل منفذ لبعض الأثرياء الجدد، حيث يسعون فيها للإشباع الذاتي. وعبرها يخبرون بقية العالم كم هم رائعون ومحظوظون وأذكياء وأثرياء ورواد أعمال عصاميون!.الملاحظة رقم واحد التي تكشف الغطاء عن الأثرياء الجدد هي الملابس وحقائب اليد والأحذية ذات العلامات التجارية الباهظة.ومع ذلك لا يبدو مظهرهم أنيقاً رغم جميع التعقيدات!.لا يستخدم هؤلاء الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الأفكار والاهتمامات والهوايات، ولكن لتمجيد حياتهم الاستهلاكية الثرية البراقة.نوفو ريتش هو مصطلح يتم تداوله بحرية من قبل أولئك الذين لديهم أجيال من الثروة العائلية العريقة، الذين تستطيع تمييزهم بسهولة عن طبقة المحدثين بالنظر لأخطاء الموضة وآداب السلوك التي يصورها النوفو ريتش بنفسه وهو يستعرض يومياته على تطبيقات التواصل فيستهجنه الناس ويسخرون منه.فهم لا يزال أسلوبهم وأخلاقهم أقل بكثير من أرصدتهم في البنوك.خطورة هذه الفئة تتمثل في استعراضهم لحياتهم التي بنوا أساساتها بعرق الإعلان التجاري ورسوم مشاهداتهم على اليوتيوب وتحدياتهم على التيك توك، وكذلك من حضور الفعاليات والمناسبات التي يدعون إليها للأسف.وتصويرهم لحياتهم كحياة فيها السعادة المنشودة، لكن الحقيقة أن الكثير منهم يرضخ تحت طائلة الديون والغرامات والتعويضات ورواتب المحامين والحراس الشخصيين بسبب المهوسين والمتربصين هذا غير الضغوط النفسية بسبب المتنمرين. فالمال السهل يذهب بسهولة كما جاء. وهذا ما لا يقولونه لمتابعيهم الذين جلهم من فئات عمرية شابة وصغيرة تظن أن هؤلاء ناجحين وقدوات وعصاميين.