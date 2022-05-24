سيطرت القوات الكردية على محافظة الرقة في نهاية العام 2017 منهية عصراً أسود من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، جاء ذلك بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تجاهلت كل الاعتراضات التركية، ومنذ ذلك الحين عاين أهل المحافظات الثلاث الرقة ودير الزور والحسكة شكلاً آخر للحكم، وهو توسيع لتجربة الإدارة الذاتية التي نشأت بعيد انطلاق الثورة السورية وكانت تعبيراً عن تراخي قبضة النظام في هذه المنطقة على الرغم من أهميتها الاقتصادية الكبرى فهي تشكل مصدر النفط وسلة الغذاء لسوريا برمتها. دافع النظام السوري بشراسة عن المدن الكبرى وخاصة العاصمة دمشق وحلب باعتبارها مركز القرار السياسي وسقوطها يعني سقوط النظام. هذا الوضع أعطى القوى الحزبية الكردية قدرة على الحركة فعمدت إلى إنشاء مناطق حكم ذاتي وحاولت قدر الإمكان عدم الاصطدام مع النظام، فهي أرادت استلهام نموذج إقليم كردستان العراق. عندما ظهر تنظيم داعش وبدأ يتمدد في المنطقة الشرقية وجدت التنظيمات الكردية في ذلك تهديداً، ولكن أيضاً فرصة فقد وجدت لها داعماً خارجياً وليس أي داعم، إنها الولايات المتحدة الأمريكية بقضها وقضيضها، وكل من تحالف مع الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش. هذا التحالف أدى إلى انتصار كاسح على تنظيم داعش، ولكن الأهم أن واشنطن حمت التجربة الكردية في سوريا من المتربصين بها شراً، فقد منعت النظام من الانتقال بقواته إلى شرق نهر الفرات، أي إلى منطقة سيطرتها، كما أرسلت رسالة واضحة إلى الرئيس الروسي بعدم تحريك قواته إلى شرق النهر، فأرسل الروس قوات فاغنر باعتبارها ليس قوات رسمية، فهاجمتها القوات الأمريكية وألحقت بها خسائر فادحة، كما منعت الجانب التركي من إنهاء التجربة وحتى عندما تقدمت قوات أردوغان إلى شرق الفرات، كان تقدمها محسوباً ومتفقاً عليه بين واشنطن وأنقرة. ومع كل ذلك فإن التجربة الكردية كانت ستفتح أبواب الجحيم إذا ما حدث صدام بين العرب والكرد؛ لذلك حاولت القوات الكردية إعطاء رسالة بأنها تمثل كافة مكونات الشعب السوري عبر تغيير تسمياتها إلى مسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ثم قامت المملكة العربية السعودية بدور هام بنزع فتيل الأزمة فأرسلت في ذلك الحين السفير ثامر السبهان، الذي استطاع أن ينشئ تفاهماً بين العشائرالعربية وقسد، جنّب المنطقة بحر من الدماء.بعد خمس سنوات من الحكم الكردي يبدو أن هناك الكثير من المتغيرات التي ستجعل هذه التجربة في مهب الريح. فعلى الصعيد الداخلي التجربة لم تكن مشجعة، فقد سيطر الأكراد على المناصب الأمنية والعسكرية والإدارية واستبعاد المكون العربي، إلا من بعض الديكور هنا وهناك، وحاولت قسد تهميش بعض الشخصيات العشائرية وتقريب أخرى مما أدى لكثير من التوترات التي كانت تنتظر شرارة حتى تنفجر، وقد حدثت هذه الشرارة على سبيل المثال عندما تم اغتيال مطشر الهفل أحد شيوخ عشيرة العقيدات. على الصعيد الاقتصادي الوضع لم يكن أفضل حيث الفساد ينخر في مؤسسات منظومة الحكم الجديدة مما انعكس مزيداًمن الصعوبات على الحياة اليومية للمواطنين. الأسوأ من ذلك أن قسد تمثل أيديولوجيا يسارية متطرفة تحاول تطبيق فهمها ورؤيتها عنوة في مجتمع محافظ ومتدين بالفطرة، وذلك عبر التعليم والنشاطات الثقافية والاجتماعية، مما جعل هذه البيئة رافضة ومعادية بقوة للتجربة الجديدة. الأهم من ذلك أن التوازنات الإقليمية بدأت في التغير وهذا سيكون على حساب الحكم الكردي، فتركيا بدأت بالتواصل سراً وعلانية مع النظام السوري وعلى رأس المحادثات الوضع في الجزيرة السورية، كما أن تركيا صاحبة المصلحة بسقوط التجربة الكردية تعارض انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو وهي تريد المقابل لتغير موقفها، وهذا المقابل لن يكون إلا على حساب الحكم الكردي.الوقت ضيق جداً على قادة قسد، ولكنه لم يفت بعد، ولعلها تستطيع إنقاذ ما يمكن إنقاذه عبر معالجة جوانب الخلل وبناء استراتيجية سياسية تلتف على ما يحاك ضدها.