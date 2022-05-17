شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأة الاتحاد على يدي المغفور له -بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مرحلة حساسة وتحديات ما كانت لتتجاوزها لولا إيمان وتصميم الشيخ زايد، ووقوف رجالات الاتحاد خلفه صفا واحدا بإيمان كبير، بعد أن أدرك الجميع أن كينونتهم ووجودهم بين الأمم لن تكون له جدوى إلا باتحاد قويم مؤسس على قاعدة دولة متينة هي فقط من سيمكنهم من تحقيق نهضة في المنطقة والعالم.ولم ينته الشيخ زايد وإخوته من تأسيس حلمهم، حتى وجدوا أنفسهم في مواجهة تحديين؛ داخلي يتمثل في كيفية بناء وتأسيس وجدان شعب الإمارات وربط أواصره وتاريخه ببعض، عبر مؤسسات اتحادية قوية أساسها التعليم ووحدة الهدف والمصير، بجانب تحدٍّ خارجي يتمثل في نسج أواصر الشراكة والبناء مع الأشقاء الخليجيين، وكذا العرب، فضلاً عن المجتمع الدولي، الذي عرف الإمارات حينها مثالاً للسلم والاستقرار وحسن الجوار.وخلال العقود القليلة الماضية، كانت رهانات الشيخ زايد تتحقق واحدة تلو الأخرى حيث كانت الدولة تنمو شيئا فشيئا مع تقدم العالم حتى أصبح قائدها زايد رمزاً من رموز البناء وتعزيز السلم وبناء المستقبل في العالم، فشارك العالم همومه عبر بناء جسور الحوار والتعايش ونبذ الحروب والخلافات، المدرسة التي تشرب أبناؤه وساروا عليها.فإرث زايد، هو الإرث الذي تعبر به الإمارات وتعبّر به عن نفسها في عالم شديد التقلب، فقد كان العقد الأخير اختباراً قوياً لإرادة الدولة وللسياسات التي رسخها زايد، ذلك منذ التقلبات الدموية التي شهدها العالم العربي، من ثورات وحروب ومشاهد قتل غذّتها عقيدة وأيديولوجيا الإرهاب التي حاولت اختطاف وسرقة مكتسبات العالم العربي، وهدم أواصره وسرقة مكتسباته التي بناها قادته ومن بينهم الشيخ زايد عبر عقود طويلة ومرهقة.أتت هذه التحديات التي دمرت أوطاناً عربية عدة أضحت رماداً اليوم، لنراها تمد أعناقها عبر النوافذ وقد أضجرها الاستقرار الذي نعمت به دول المنطقة ومن بينها الإمارات، وحلمها تحويل استقرارها ورفاهيتها إلى رماد، محاولة زرع شتى الفتن بين أبناء الشعب الواحد عبر عقيدة التقسيم التي فطنت عليها، وباسم الإرهاب الذي يدينون به حاولوا بذر بذور الفتنة في كل بيت إماراتي وخليجي مستغلين الشبكات العنكبوتية ودهاليز الظلام التي تدار من بعض الدول التي كانت باحثة عن دور ولو بتدمير المنطقة.والحمد لله لم تكن قيادة الإمارات يوماً في غفلة عن لحظة واحدة من تلك اللحظات الحاسمة، فقد أسست الدولة وجدان شعبها وحصّنت بيتها عبر عقود طويلة من البناء حتى أصبح منيعاً أمام كل المتربصين ملتفاً حول قيادته التي حققت له وجوداً وكياناً أصبح محط أنظار وإعجاب العالم.كانت إرهاصات هذه المرحلة من أشد الاختبارات التي تتعرض له مرحلة البناء القوية التي أسسها زايد، ويا له من بناء ولله الحمد قوياً صامداً منيعاً أمام كل معاول الهدم والكيد.في هذا التوقيت، أبدت الإمارات من العمل ما أدهش العالم، بعد أن برز قائد المرحلة والتحدي الجديد عبر محمد بن زايد، الذي يتولى مسؤولية كبيرة عبر منصبه ولياً للعهد في أبوظبي؛ فضلاً عن منصبه نائباً للقائد الأعلى في القوات المسلحة، حيث شمّر عن سواعد الجد لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة التي كان تحصين الوطن في أولوياتها، فأعاد بناء درع الوطن وقواته المسلحة عبر أحدث ما توصل له العالم، ودشن أحدث المصانع اللوجيستية التي ستخدم ذلك الهدف، وبنى للوطن أسواراً منيعة.وكانت استعدادات الإمارات مدهشة للعالم في حربه على الإرهاب وتجفيف منابعه، وتدمير عقيدته التي حاولت اختراق أسوار الدولة، ولم يتوقف الأمر على هذا فقط، فبعد أن نجحت الدولة في إقصاء هذه التهديدات، رأت أن تعزيز السلم والحوار أصبح رهان المرحلة بعد عقود من محاولات قوى الظلام، العبث بمكتسبات الشعوب عبر بذر الخلافات بين الأديان والمعتقدات المختلفة في المنطقة والعالم.عرف العالم محمد بن زايد في العقدين الماضيين بعد أن قاد بلاده في تلك المراحل الحرجة، وبعد أن شارك العالم حروبه في كل الأزمات إن تعلقت بالحرب على الإرهاب، أو الحرب على الأوبئة إن كانت مرضاً أو جوعاً، وستتعزز تلك المرحلة مع النهضة الداخلية الصاعدة والاستثنائية للإمارات بعد أن اختار قادة الاتحاد شخصه رئيساً للدولة، إيماناً منهم أن الرجل الذي عرفوه قائداً فذاً بينهم في الفترة الماضية هو قائد المرحلة الذي سيعزز مكاسب الدولة في الداخل والخارج، دولة لم تعد وطناً للإماراتيين فقط، بل دولة عالمية أصبحت وجهة كل الباحثين عن الشراكات الناجحة والمستقبل المزدهر لأنفسهم ولدولهم.