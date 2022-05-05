• متى آخر بطولة حققها الهلال..؟ سؤال أردت من خلاله أن أصادر حكاية سوالف يريدون من خلالها تضميد جراح أو فش غل، وهذا قطعاً قد يقبل مع غير الهلال.• الهلال إن فاز ببطولة أفراحه لا تتجاوز لحظتها، وإن خسر أخرى ألمها يعالجه بأخرى، ونهائي الكأس قريب جداً.• آسيا ضعيفة طيب حققوها؛ لكي نقول للهلاليين في غيرك كثير أما أن تقللوا وأنتم خارج المشاركة أصلاً فهذا على قول راعي الأولة (حكي في حكي).• دعونا -أحبتي الكرام- أن نعين ونعاون أنديتنا لتكون بعضاً من بعض الهلال بدلاً من مطاردة الهلال الذي هو أوضح من أن تخفيه عبارات متعصبين فيها من الضحك ما يشبه البكاء.(2)الاتحاد بطل الدوري عنوان واقعي لرواية واقعية بطلها حامد البلوي، وأقول حامد البلوي تأكيداً أن الفرد يقدر يحتوي الجماعة، وحامد فعل ذلك مع الإعلام والجمهور، وأكمل المثلث بتطويع اللاعبين كل اللاعبين لخدمة الاتحاد، وهذا عمل ليس سهلاً، لكنه يعطي تأكيداً أن المدير التنفيذي أهم من الإدارة، وعمله مؤثر أكثر من المدرب في موضع آخر معني بتحمل الصدمات، ومن هذا المنطلق اسمحوا لي أن أقول فعلها حامد وأعاد الاتحاد..!• حامد البلوي نجح في تحييد من كانوا حجر عثرة على درب أي إدارة تعمل في نادي الاتحاد، وعليه يجب أن يكرم جمهور الاتحاد حامد بتيفو يستاهله نعم يستاهله.(3)• كن مستقلاً ولا تعوّد نفسك على قياس قيمتك الذاتية بناء على نظرة الآخرين.. فمن مظاهر اهتزاز الثقة ألاّ تطمئن لذوقك واختيارك حتى يمدحه الآخرون.• ومضة:قلل هقاويّك وزوّد مباديكما هو ضروري كل ضحكه: محبة.