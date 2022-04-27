حبس الفرنسيون أنفاسهم بانتظار نتائج الانتخابات الفرنسية خوفا من زلزال سياسي يأتي بمارين لوبان كساكنة جديدة في قصر الإليزيه، نعم لقد فاز ماكرون بنسبة تجاوزت 58%، لكن أكثر من 40% من الفرنسيين صوتوا لصالح اليمين المتطرف، المثير للقلق أن اليمين المتطرف الممثل بحزب التجمع الوطني الذي تقوده لوبان في كل جولة يكسب أرضا جديدة، عندما وصل جان ماري لوبان والد لوبان إلى الدور الثاني في العام 2002، حقق في هذا الدور نسبة لم تتجاوز 17%، بينما حققت ابنته نسبة تجاوزت 30% في الانتخابات الماضية 2017. إذاً اليمين المتطرف أصبح جزءاً من المعادلة السياسية الفرنسية، وهذا ما اعتبرته لوبان بأنه نصر لها حتى وإن خسرت الانتخابات الرئاسية، بل طالبت الفرنسيين بأن يعطوها صوتهم في الانتخابات التشريعية، حيث تشرئب أعناق قادة الأحزاب، باعتبار أن تلك الانتخابات ربما تفرز شريكا في السلطة بما يسمى في فرنسا (المساكنة)، أي أن يكون الرئيس من حزب ورئيس الوزراء من حزب آخر يحقق الأغلبية في البرلمان. ولكن لوبان ربما تكون متفائلة أكثر من معطيات الواقع السياسي الفرنسي، صحيح أن الانتخابات الفرنسية أفرزت الشعبوية سواء يسارية أو يمينية، ولكن الانتخابات التشريعية لها معطيات مختلفة وغالبا ما تشهد عودة لحزب الجمهوريين والحزب الاشتراكي. وبالتالي إذا نجح حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في دخول البرلمان فإن ذلك سوف يعتبر إنجازاً بحد ذاته. أما وعود الرئيس بتجاوز الانقسامات التي يشهدها الشارع الفرنسي فهي لا تعدو كونها وعوداً انتخابية لأن تلك الانقسامات متراكمة لعقود مضت ولن تستطيع سياسة ليبرالية متبناة من قبل ماكرون أن تعيد تلك اللحمة.لعل السؤال الذي لم تستطع الانتخابات الرئاسية الأخيرة أن تجيب عنه، لماذا هذا التمدد لليمين المتطرف؟ وهذا السؤال طرح على امتداد السنوات الماضية، لكن الطبقة السياسية التقليدية في فرنسا لم تعمل حقيقة لمواجهة هذا التشدد وهذه الشعبوية، بل على العكس ساهمت إلى حد كبير في تطبيع مقولات هذا التيار المتطرف. المنطق الخاطئ الذي تبنته السلطة الفرنسية سواء كانت يمين وسط أو يسار وسط هي محاولة سحب البساط من تحت أقدام اليمين المتطرف عبر تبني بعض مقولاته، فبدأ الرئيس السابق ساركوزي نقاشا حول الهوية في العام 2008، أنعش العنصرية وغذى كل مقولات اليمين المتطرف، أما هولاند فقد تعامل بعد الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها فرنسا في العام 2015، بشعبوية شديدة لدرجة أن نقاشاً فتح في الجمعية الوطنية حول حق الأرض، وهو حق يحدد المواطنة منصوص عنه في الدستور الفرنسي. أما الرئيس الحالي فقد بدأ حملته الانتخابية بقانون مواجهة الانعزالية الإسلامية، ففتح نقاشاً اقترب إلى حد التطابق مع النقاش الذي يدعو إليه اليمين المتطرف، مع وجاهة بعض مبررات القانون، ولكن الدمج بين الإسلام والمسلمين من جهة والتطرف والإرهاب من جهة أخرى كان منطقاً ضمنياً في خطاب السلطات الفرنسية، ولم يعمد الرئيس الفرنسي على تصويب خطابه إلا عندما واجه غريمته لوبان في المناظرة التلفزيونية، عندما رفض منع الحجاب وميز بما لا يدع مجالاً للشك بين الإسلام والمسلمين والتطرف والإسلام السياسي.علقت مارين لوبان على سياسة ساركوزي بدعوة الفرنسيين لانتخاب الأصل وليس صورة مشوهة، باعتبار سياسة الأخير هي سياستها، ولكن بطريقة مشوهة، وعلى امتداد السنوات التالية بات أكثر فأكثر من الفرنسيين يفضلون الأصل على الصورة.