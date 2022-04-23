الله سبحانه وتعالى عَليم.. يعلم حاجة المحتاج دون سؤاله.. ويعلم كرب المكروب دون إخباره.. ويعلم المصاعب والمصائب التي يعاني منها العبد دون الحاجة لكشفها له سبحانه وتعالى.. لكنه -جل جلاله- يريد من العبد أن يُقبل عليه ويدعوه.. ليتذوق حلاوة مناجاة ربه، وطعم التقرُّب منه، ومعرفة صفات خالقه وبارئه سبحانه. لهذا، سمى الله نفسه (المُجيب)، والمُجيب هو اسم فاعل من أجاب. وقد ورد اسم الله المُجيب في القرآن الكريم مرتين: مرة بصيغة المفرد (.. إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ)، ومرة بصيغة الجمع (.. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ).وعد الله عباده بالإجابة إذا دعوه (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)؛ ومن رحمته بعباده أن ذلك الوعد يشمل من يحبهم ومن يبغضهم.. أي عبد يدعوه فإنه يستجيب له؛ أكان عبداً براً أو كان فاجراً.. مؤمناً أو مشركاً أو كافراً.. هو يجيبه بحسب الحال وما تقتضيه حكمته.. ذلك وعد منه.. وهو لا يخلف وعوده. هذا حالة العامة. ولكن هناك إجابة خاصة منه -سبحانه- للمؤمنين المخلصين له في الدعاء والعبادة.. الذين يتقربون له ويتوسلون إليه بأحب أسمائه وصفاته ونعمه.. ويعرفون أفضل الأوقات التي لا يُرد فيها دعاء؛ مثل جوف الليل الآخر، ووقت نزول المطر، وأثناء الأذان.. هؤلاء لهم إجابة خاصة (.. إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا..) كما يقول عليه السلام. لهذا ينصح العلماء بأن يُلح العبد في الدعاء ويحسن الظن بالله ويعلم أنه حكيم؛ قد يُعجل الإجابة لحكمة، وقد يؤخرها لحكمة، وقد يعطي السائل خيرا مما سأل.. لحكمة.. لكنه سبحانه (حَيِيٌّ) لا يرد العبد إذا دعاه؛ يقول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ رَبَّكُم حَيِيٌّ كَرِيم، يَستَحي من عبده إذا رَفع إليه يديه أنْ يَرُدَّهُما صِفرا خَائِبتين».ولله الكريم إجابات خاصة أيضا.. مثل حالات الاضطرار التي تشتد فيها الكربة وتعظم المصيبة وتغلق الدنيا كل أبوابها -كحالات المرض، واشتداد البأس، ووقوع الظلم..-.. عندها يأتي وعد الله (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ..). وأيضا إجابة المضطر ليست مرتبطة بمؤمن وكافر.. ولكن المضطر أيا كان.. إذا دعا الله.. كان وعد الله الاستجابة.إن الله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه.. «ما من رجل يَدْعُو اللهَ بِدُعَاءٍ إِلا استُجِيبَ لَه» لأن اسم الله هو (المُجيب).. وقد كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من دعوة لا تُستَجَاب لها؛ وهي حالات كما قال عليه السلام «.. ما لَمْ يَدْعُ بِإِثمٍ، أو قَطيعةِ رَحِّمٍ، أو يَسْتَعْجِلْ، قالوا: يا رسولَ الله وكيف يَسْتَعجِلُ؟ قال: يقول: دَعَوتُ رَبي فما استَجَابَ لي».على العبد أن يكون متيقناً تمام اليقين باستجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء؛ أكان الدعاء باللسان أو بالقلب.. فالإجابة عند المُجيب سبحانه وتعالى وعد.. فالله مجيب.. فقط ينتظر الدعاء.. وقد يُرسل الشدائد كأدوات تسوق المؤمن إلى بابه.. ليدعوه ويتضرع إليه ويناجيه ويُقبل عليه.. ليرفع عنه البلاء ويصرف السوء.حظ العبد من اسم الله (المُجيب) أن يكون هيناً ليناً مجيباً لمطالب الآخرين بما يرضي الله سبحانه وتعالى.. قاضياً لحاجات العباد.. على قدر استطاعته من تسهيلات، ومساهمات، وإصلاح بين الناس.اسم الله المُجيب هو مفتاح كل محتاج وكل مكروب، هو مفتاح كل طامح.. أو حتى.. حالم، هو مفتاح كل صاحب هدف.. وصاحب رؤية. من يعرف اسم الله المُجيب ويؤمن به حق إيمانه.. يكون هو دليله ليفتح به باب الطموحات والأحلام.. وييسر به طرق الوصول للأهداف وتحقيق الآمال.على العبد أن يسعى قدر جهده في الدنيا.. ولكن، عليه ألا ينسى أبداً أن خالقه هو.. المُجيب.