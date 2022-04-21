يحسب للأجهزة الأمنية سرعة ضبطها للجناة في جميع الحالات التي يتم النشر عنها، مما يعكس كفاءة عالية في الأداء وامتلاك القدرة على ضبط الجناة في أوقات قياسية!هذه الكفاءة والفاعلية تسهم في تعزيز صورة المملكة كوجهة آمنة بين دول العالم وتدعم خطط الجذب الاستثماري والمشاريع السياحية والترفيهية والتراثية والرياضية التي تسعى لاحتلال مكانتها المرموقة على خارطة العالم، كما أنها تبث الطمأنية في المجتمع المحلي!ويستحق رجال الأمن بكل فروع تخصصاتهم ومهامهم الشكر والتقدير على جهودهم الكبيرة وأدائهم المتقن، وقديما وصف رجال الأمن بأنهم العين الساهرة على أمن وسلامة أفراد المجتمع، ومازالوا كما عهدناهم عينا لا تنعس يواجهون المخاطر في أداء مسؤولياتهم ويبذلون أنفسهم للوفاء بواجباتهم!وسبق لي أن زرت مركز تلقي البلاغات ٩١١ بمدينة الرياض وذهلت من حجم وتنوع وتشعب العمل الذي يقوم به رجال ونساء من مختلف إدارات وتخصصات الأمن العام لضمان أعلى فاعلية في التعامل مع البلاغات لتقديم خدمة محترفة للمواطنين والأجانب!باختصار.. لا شيء يعادل قيمة الأمن والطمأنينة في المجتمعات!