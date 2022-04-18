من يسخف أو يقلل من شكوى النصر ضد حمدالله وآخرين هم أبعد ما يكونون عن الحقيقة؛ لسبب بسيط هو أن ثمة قضية مدعومة، كما يقول النصراويون، بأدلة دامغة.ومن يدين حمدالله ومن معه ويصدر حكما قاطعا فهو بهذه الإدانة يدين نفسه، لاسيما أن القضية ما زالت منظورة وما يطرح حولها من اجتهادات لا يخرج عن إطار الأماني.في البدء علينا أن نتفق أن هناك شكوى رسمية قدمت من النصر إلى لجنة الاحتراف لها رقم وتاريخ وحيثيات ومرفقات، نقطة آخر السطر.استهلال أردت به أن أقارب بين الحقيقة والخيال في قضية على طاولة الاحتراف، والحقيقة دائماً واضحة، لكن الخيال الذي أعنيه هو الذهاب إلى افتراض عقوبات من وحي الخيال ذاته، والخياليون عادة لا يعترفون بمنطق الأشياء فكيف يسلمون بمنطق اللوائح.وهنا يقدم الزميل محمد الدويش الخلاصة: ‏«هناك اتهام إنْ ثبت عوقب فاعله وإنْ لم يثبت عوقب قائله! سوى ذلك تهريج».أما التوضيح الإعلامي الذي أصدره الاتحاد السعودي فكان يرد على ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من شكوى، وهو رد تثقيفي أكثر منه رد على شكوى النصر التي يجب أن لا تهمل لأي سبب، ولا أقصد بالإهمال وضعها على الرف أو إدانة الطرف الآخر بقدر ما يجب البت فيها ولو إيضاح حقيقتها، على رأي الزميل تركي العجمة، بسطر إلحاقي للبيان المبهم.القانوني المتمكن أحمد الشيخي سبق البيان وأكد قبله بيومين ما يلي:- سيصدر بيان خلال 24 ساعة.‏- الشق «التعاقدي» بين الكابتن حمدالله والنصر: من اختصاص الفيفا فعلاً.‏- ولكن الشق «التعاقدي» بين الاتحاد والنصر: من اختصاص الاتحاد السعودي.‏- شق «الأخلاق» المتعلق بجميع الأطراف لا سمح الله (إن وجد): من اختصاص «الانضباط» في الاتحاد المحلي، أي الاتحاد السعودي لكرة القدم.وهنا يؤكد القانوني أحمد الأمير: «تختص فيفا بالنظر في القضايا ذات البعد الدولي في ما يخص النزاعات التعاقدية، ولكن فيفا لا تختص في معاقبة أي إداري أو وكيل أو مدير احتراف ثبت تحريضه للاعب على إنهاء عقده، وتختص بذلك لجنة الاحتراف».مشكلة تنازع الاختصاص هي فقط بجزئية واحدة، من الذي سيسمع ويقرر قضية النصر ضد الاتحاد، هل هو الاتحاد المحلي «لأن الناديين محليان»؟ أم هو الاتحاد الدولي «لأن اللاعب القضية أجنبي»؟ هذا يحتاج بحثاً وتروياً، لكنني مبدئياً أعتقد أن الاتحاد السعودي سينظرها، ولكن متى؟ هذا الذي لا أعرفه.لكن النصر لم يترك الأمر يمر دون أن يقول هذه حقيقة الشكوى، فماذا لديكم؟خذوا بعضه: إدارة النصر في بيان صحفي: قدمنا الأدلة المادية مع الشكوى وهي تسجيلات صوتية موثقة بين الأطراف المتفاوضة ومن مصادر موثوقة ومثبتة.بيان مزلزل ننتظر ارتداداته.