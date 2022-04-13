..وأنت تتأهب لمناقشة أي موضوع عليك أن تنسى أن هناك فعلا وردة فعل، فبيننا اليوم من يحاولوا تكييف أي رأي حسب ميوله بل وربما إذا لم يرق له كلامك يمطرك بحضارته..!. وهذا أمر لا يزعجني طالما مقتنع أنني أقدم ما أراه حقاً وإن تجاوزت الحد الفاصل بين الحقيقة ونقيضها أملك عقلا يفرق بين النقيضين..!. حتى الأهلي الذي أحبه أتعاطى معه في كثير من الأحيان بعقلي قبل قلبي..!.. لم تأخذني العواصف يمينا أو شمالا لإدراكي التام أن الأهلي في هذه المرحلة يحتاج إلى الهدوء ولن ولم أجار حملات مع وحملات ضد لأن الأهلي عندي أكبر بكثير من خطابات مأزومة هو في غنى عنها، ولهذا أكرر رفضي لهذا التقسيم وأنحاز بالمطلق للأهلي الكيان الذي أعرف في هذه الفترة ماذا يحتاج..؟..وعليه لا يمكن تحت ظرف أن أتنازل عن موقفي الداعم للأهلي وأنضم إلى حملة عنوانها يشبه تفاصيلها...!..الأهلي ليس إدارة ولا إعلاما ولا فريقا ولا مديرا تنفيذيا بل كيان كبير مكونه أكبر من كل هذا وعلينا أن نتحرر من عقدة الشخص إلى رحاب الكل إن أردنا الخير للأهلي...!. صراخ المساحات وجعجعة القروبات وهشتاقات تويتر ينبغي أن توظف لخدمة الأهلي الذي هو الأساس، وإن خرجنا من هذه الأزمة بعدها نفتح كل الملفات ونناقش كل الأخطاء بصوت عال ووقتها الجيدة تفوز براعيها..!.. الأهلي كما هي كل الأندية ملك للدولة وتحت نظر الدولة ممثلة في وزارة الرياضة وهناك طرق وأساليب لمعالجة أي خطاء وأنظمة تحكم الأندية أظن البعض يحتاج أن يفهمها ويتفهمها قبل أن يهدد ويتوعد فنحن في ساحة رياضة ولسنا في ساحة حرب...!..انضموا لناديكم وادعموه واتركوا من يكرس إلى الفرقة بين الأهلي وجمهوره، ففريق القدم تحديداً في أزمة ينبغي أن نعينه على تجاوزها بدلاً من كلام يهدم ولا يبني..!.. ماجد يبقى وموسى يرحل وفلان يعود وفلان لا يعود هذه ليست قضيتي بل قضيتي كيف يتجاوز الأهلي أزمته التي هي أزمتي وأزمة كل أهلاوي.!