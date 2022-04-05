أهلاً وسهلاً شهرنا الفضيل وخيرة شهور رب العالمين رمضان البركة والنور. شهر أحب أن أسميه ديتوكس شهور السنة. لأنه تطهير أرواحنا وأجسادنا ومشاعرنا من تراكمات وتعب ثمانية أشهر قبله. شهر يقل فيه الأكل والكلام لتسمو فيه الروح وتتطهر وينقي الجسم نفسه من السموم ويقوى. وفيه دعاء وتسبيح وشكر تتطهر فيها قلوبنا ومشاعرنا. فإذا كانت الروح لغتها الوعي والعقل لغته الأفكار والنفس لغتها المشاعر فإن هذا الشهر معجزة إذا استغل بالشكل المناسب لك لتطوير لغاتك الثلاث. ولكي تتحقق هذه المعادلة نحتاج لجسد قوي نقي من السموم ونحتاج روحاً تشع بالنور ونفساً تنشر شعور السلام والحب والبهجة والتسامح.تكثر الإرشادات بعدد ختمات معينة أو أوراد بشكل دوري وما إلى ذلك من رسائل ترغّب للخير وأخرى ترهّب من قلة الطاعات وعدم استغلال الأوقات، أو البعض يلتزم بطريقة معينة ثم يتكاسل ويترك وبعدها يؤنب روحه ويجلد ذاته. أعتقد أن الفكرة أبسط من ذلك بكثير، لأن لكل روح طريقتها المتفردة للتواصل مع خالقها العظيم. فلا تلم نفسك أو تقارن نفسك بذاك أو تقلّد فلاناً من الناس في طريقته وأسلوبه، قد تلهمك بعض ما ورد في السنة والإرث الإسلامي لكن انتق طريقتك المناسبة لتطهّر نفسك وتسأل حاجاتك التي تساعدك أن تسمو وترتقي (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها). قف مع نفسك وقفة حب وسلام وقبول ورضا واسأل نفسك بلغة مشاعرها ماذا تريد أن تحسن في مشاعرك وماذا تحب أن تفعل لتشعر بالرضا والبهجة والسلام الداخلي وبعدها حدد من الطاعات ونوعية الصحة في الغذاء التي تعتقد أن تحسن وتساعدك أن تشعر بشكل أفضل، قد يكون فعلاً بسيطاً جداً يحسّن مشاعرك كأن تسامح وتبدأ بالسلام وتشعر بالامتنان، فيعكس عليك هذا بهجة وسروراً. ثم انتقل إلى مستوى عقلك وإدراكك واسأل عن المعيقات والأفكار التي جعلتك تشعر بهذا السوء واعمل على تحسينها وتضمينها في دعائك ونية صدقاتك التي تخرجها بنية أن تتخلص من فكرة تنتج لك شعوراً سلبياً وعرقلة في حياتك. ثم انتقل لروحك المباركة واسألها ما الذي أتعبها وكيف تجعلها أكثر خفة وبكل حب خاطبها فهي أكثر من يحبك ويفهمك. قد تحتاج روحك أن لا تؤنبها وتلجأ إلى الله بالدعاء يعلمك كيف تخاطبها وتفهم حاجات روحك الحقيقية وليس ما تريد أرواح الآخرين. لكل روح حاجتها وطريقتها في التعبير والتطور. رمضان مناسب لفهم حاجات روحك ونفسك وعقلك بطريقتك الخاصة ووسائلك المعينة التي تناسب مستواك ومرحلتك وتصمم جدولك الخاص لتطهير كل فكرة خاطئة وكل مشاعر مؤنبة وكل أنين من روحك الغالية. قد تحتاج أن تتصدق على جسمك بالاهتمام بصحتك وتحنو على عقلك من كل برمجة لا تخدمك ولا تخدم قناعتك. وقد تحتاج أن تطمئن روحك أن الله خالقها وراحمها ومعينها وموجدها من العدم لتعيش السلام والرضا، وقد تحتاج لأدعية واستغفار وقراءة وذكر مناسب ومعين لاحتياجاتك وتشعر بانسجام وسهولة ويسر في تطبيق ذلك، فالأصل في العبادة اليسر. وكن مع الله بقلبك وتواصلك الحقيقي وطهّر مثلث حياتك على هذه المستويات الثلاثة برفق وسهولة وحب وسلام وثقة عالية أن خالقك قريب، محب، ودود واسع العطاء إذا سألته بقين بأنه الكائن قبل كل شي والكائن بعد كل شيء واستشعار قوة (كن فيكون) فإنه الوهاب يهبك هبة أجزل من العطاء والأصل أن الهبة أعظم من العطاء، فقد دعا نبي الله زكريا (رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء) ولم يقل اعطني فوهبه الله يحيى نبياً من الصالحين. وكل عام وأنتم أسمى وأكثر نوراً ووعياً وسلاماً وحكمة ورضا وبهجة.