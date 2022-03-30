. أين المشكلة في النصر..؟ سؤال بسيط في طرحه عميق في مغزاه...!. النصر كما يقول التاريخ لم يستقر منذ رحيل الأمير عبد الرحمن بن سعود..!. الاستقرار كما يقول أحد الزملاء لوحده لا يكفي لكن في حال مثل حال النصر مهم..!. يسألني صديقي.. كيف حال الأهلي؟ فقلت كما هو حالي وحالك.. كلانا نعيش التعب بسبب واقع الأهلي. فقال بنبرة حزينة «أتعبوه يا صاحبي أتعبوه..»!. هل تعلم يا شريك الميول أن الأهلي عبث فيه على مدار الأعوام الماضية...؟. حذرت... وما زلت أحذر أن ثمة من خانوا الأهلي وباعوه وقبضوا الثمن...؟. يا رئيس الأهلي اسمع نصيحتي وافتح الملفات المالية فنصف من يشوهونك اليوم متورطون وإدانتهم ستجدها حجة تنطح أخرى....!!. عندك من يعمل معك اعتبره صندوقا أسود لكل المراحل.. اجلس معه واسمع منه وستجد الحقيقة.. عنده حقيقة مال نُهب وصفقات تم فيها جني الأرباح.. ملايين نعم ملايين...!. هذا الذي أعنيه لو كشف كل الأوراق سيختفي من يحرض ضدك ومن يشتمك.. والأهم أن ثمة حقوقا ستعود للأهلي بعصا القانون..!. اما استمرارك فهذا مفروغ منه.. لكن عليك يا صديقي أن تجتث معاول الهدم وصناع الفشل على مستوى النادي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص.. ومثلك يدرك أن كثيرين يتمنون كرسيك لاسيما أن المرحلة بكل تفاصيلها تغري على النجاح...!. يقول أحدهم عن النجاح يا ماجد: إن النجاح الذي نحققه لا يعتمد دائمًا على موهبة أو ذكاء خارق، وإنما يعتمد في الأغلب على قرار بسيط.. قرار بأن نمضي قدمًا في طريقنا نحو تحقيق هدف!. وأنت تدرك أن أرضية النجاح موجودة لكنها تحتاج أدوات تصنع هذا النجاح..!. يقول الدكتور عبد الله الغذامي «لا تتفاوض ولا تأخذ وتعطي إلا مع من يقول لها: لا.‏أما من قال نعم.. فتتركه لتتفاوض مع غيره‏تلك هي أمريكا..».