التاريخ يبقى تاريخاً، وذكرى تتناقلها أجيال بعد أجيال، لذا لا بد أن تحرص على مستقبلك، وتأكد أنه سيكون، بيوم من الأيام، تاريخاً.سمعنا البعض من الإعلاميين يستنقص من تاريخ الأندية واللاعبين القدماء، نحن نقول لمثل هؤلاء: التاريخ صنعه نجوم عظام فماذا صنعتم أنتم؟! نجوم المنتخب والأندية سواسية إذا ذكرناهم، ومن الواجب والمهم احترامهم واحترام تاريخهم.ومن غير اللائق ما يحدث من البعض من خلال التعاطي الإعلامي الذي تتحكم فيه الميول.الآن نحن في حالة فرح بتأهل المنتخب السعودي لنهائي كأس العالم 2022 في «قطر»، أتمنى من كل من ينتمى إلى الوسط الرياضي من إعلام وجماهير عدم إفساد هذا الفرح.المنتخب مرآة وطن، ومن يمثله يمثل هذا البلد العظيم، ولا نقبل الإساءة له.نقطة على السطر، ونصيحة لكل لاعب سعودي، التاريخ يخلد، والمجد يبقى مجدا، اصنع تاريخك ومجدك لتبقى ذكراك خالدة ومخلدة تتناقلها أصحاب العقول والمفكرون {هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}.