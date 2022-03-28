ظلت الرواية السعودية زمناً طويلاً توارب المكان أو تتحاشاه، وكأنها قبضت فجأة على حيلة سردية للهروب منه واتخذ الهروب أشكالا متعددة فسافرت بأحداثها إلى مكان في الخارج، كالقاهرة أو بيروت أو لندن فسكنت الشخصيات هناك وبدأت سلسلة الأحداث، كما في رواية حامد دمنهوري الرائدة «ثمن التضحية» 1959، وروايات سميرة خاشقجي ذات الصبغة الرومانسية مثل «ودّعت آمالي» 1958، إلى «مأتم الورد» 1973، كذلك رواية هند باغفار «البراءة المفقودة» 1972، ورواية هدى الرشيد «غداً سيكون الخميس» 1977، وصولاً إلى روايتي غازي القصيبي شقة الحرية 1994 والعصفورية 1996.كما ظهرت حيلة وفنيات أخرى للهروب بذلك المكان فاستبدل الخروج من المكان إلى الخروج من الزمان فتبني الرواية فضاءها السردي في المكان المحلي وليس في الخارج، لكن بتناول فترة زمنية خارج المعيش والراهن، إنها حقبة القرية أو الصحراء في زمنهما المفتوح على العمل المشترك التعاوني الذي تتشاركه المرأة والرجل، بما ينشئ واقعاً مغايراً زمانياً استثمرته روايات عبدالعزيز مشري في متوالية من التاريخ الاجتماعي للقرية السعودية نقرأه في: «الوسيمة» 1982، و«الغيوم ومنابت الشجر» 1989، و«ريح الكادي» 1992، و«الحصون» 1992.حتى نصل إلى المكان الأسطوري أو الغريب للهروب من المكان الواقعي المحلي، فهو مكان غير معروف أو غير مُعَيَّن جغرافياً، متخم بدلالات مجازية وخيالية. لتظهر عوالم رجاء عالم مولعة في كلفها بالمعلومات والأسطورة والغرائبية التي تتيح لها قدرة إبداعية على تخليق عوالم لا تورطها في مدار التأثيم، كما في روايتيها: «طريق الحرير» 1992 و«مسرى يا رقيب» 1997. وليست «قرية السوداء» في رواية عبده خال «الموت يمر من هنا» 1995 إلا مثالاً آخر على المكان الغريب والغائب عن الجغرافيا المحلية في حضورها وراهنيتها. وهي الصفة نفسها التي يتصف بها المكان في رواية سلوى دمنهوري «اللعنة» 1994 من حيث هو مكان غير معيَّن.وليواصل المكان هروبه في كل مرة بذريعة إستراتيجية مختلفة لنصل إلى الرواية السعودية اليوم في بداية الألفية فيظهر المكان جليا وواضحا وليكشف المستور كما في رواية رجاء الصانع «بنات الرياض»، والتي أحدثت شرخا هائلا في مفهوم المكان في الرواية السعودية، المكان الذي يقاوم التهميش والإقصاء وليظهر ما تحت القشرة وما أحدثه ذلك الكشف من صراعات على المستوى الاجتماعي بعيدا عن فنيات الرواية، ولتشكل رواية «بنات الرياض» فتحا كتابيا لحضور المكان في الرواية السعودية.لنحاول أن نكشف عن التحاولات في ثيمة المكان في الرواية السعودية نقرأ رواية «ذاكرة الوجع» للروائية السعودية حكيمة الحربي، والتي اتجهت إلى كتابة المكان بوصفه ذاكرة للفقد والألم وسردا لذكرياته بعيدا عن الخوف أو صنع عوالم غرائبية أو قضية تحد على كشف المخبوء تحت ركام يعاني من الرفض والإقصاء، إنها تنتقل في لغة شعرية هادئة تكتنز الكثير من التأمل لتلك المشاعر الغامضة والمؤلمة في مكان بعيد هناك في لندن لتعيد اكتشاف ذلك الوجع ولكتابته مرة أخرى لتوشم به ذاكرة مكان بعيد هولكن مميز ذلك المكان هو الوجع !في الكتابة الروائية السعودية أصبح المكان يتشكل ويتحول بوصفه من جماليات السرد فقط بعيدا عن الخوف وهذا ما يمكن اكتشافه في رواية «ذاكرة الوجع».