تزامنت الزيادة في محاولات المتمرد الحوثي تكثيف هجماته ضد منشآتنا الاقتصادية والمدنية مع إعلان السعودية الالتزام بالحياد في الحرب الأوكرانية يثير الكثير من التساؤلات المنطقية. من هو المستفيد القادر على تزويد المتمردين الحوثيين بمعلومات وقدرات لم تتوفر لهم من قبل. لا أعتقد أن استنتاج ما هية المستفيد القادر على الفعل صعب، والاستنتاج قد يساعدنا على التفهم الأمني والإستراتيجي عن أسباب وتبريرات وأحداث الحرب بين روسيا وشمال الأطلسي على الأرض الأوكرانية. وجوه الشبه الإستراتيجية والأمنية واضحة بين ما يجري هناك وما يجري منذ عقود على الجغرافيا العربية من حيث الفاعل والمفعول به والمستفيد الأول والمتضرر الأخير بمعدل تراكمي.المتاح للمواطن العربي في قنواته الفضائية لا يختلف كثيراً عما يلقن بسمعه وبصره على كل الوسائل والوسائط الإعلامية الغربية حول حيثيات الحرب في أوكرانيا. فضائية روسيا اليوم كبديل معادل ما زالت متاحة، ولكن المحتمل أن يطالها التحريم الأطلسي في العالم العربي مثل غيرها. التلاعب والاستهتار بالعقول لعبة سمجة وعنيفة يمارسها الإعلام الغربي مع كل العالم. كمية الكذب والاستخفاف حول مجريات أحداث الحرب الروسية الأطلسية في أوكرانيا لا تخفى على من احتفظ بجزء من عقله ولم يغطه بعد الصدأ الإعلامي الغربي الأطلسي الكثيف.أسوق هنا البعض القليل للتذكير بممارسات الإعلام الغربي بعد ارتكاب الحلف الأطلسي للكثير من الجرائم الإنسانية:• رش أربعين مليون جالون من مادة الديوكسين السامة (العامل البرتقالي) على غابات فيتنام بين عامي ١٩٦٢م و١٩٧١م، ثم الادعاء أن الهدف طرد المقاتلين الفيتناميين من الغابات. النتيجة كانت فناء الغابات والكائنات الفطرية فيها وتسميم المياه والتربة وقتل أو تشريد آلاف السكان المعتاشين من تلك الغابات.• نسف مصنع الشفاء للأدوية في السودان عام ١٩٩٨م بادعاء إنتاجه أسلحة تدمير كيميائية، وكانت النتيجة حرمان السودان من أهم مرافقها الصحية وقتل وتشريد العاملين إلى البطالة والفقر.• قصف العراق أثناء ما يسمى حرب الخليج الثانية بقنابل النفايات المشعة (اليورانيوم المنضب جزئياً) بما يعادل إشعاعياً عشرات القنابل النووية بميزان هيروشيما، ثم الادعاء الإعلامي الغربي أنها كانت مصوبة بدقة لنسف الدروع على الدبابات العراقية. النتيجة الوحشية الكارثية كانت آلاف الوفيات والسرطانات والتشوهات الخلقية وإجهاض الأجنة وتسميم البيئة العراقية بالإشعاع لعشرات السنين.• قصف قطاع غزة بالفوسفور الأبيض المحرم دولياً (عملية الرصاص المصبوب) عام ٢٠٠٨م. الفاعل الصهيوني جزء وجودي وعسكري لا يتجزأ من الغرب الأطلسي. ادعى الإعلام الغربي آنذاك أن العملية كانت رداً على استعمال حماس قنابل الفوسفور الأبيض ضد المستوطنات الإسرائيلية ولم تكن حماس تملك حتى الطحين الأبيض.• ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن العراقيين العرب لا بد يتذكرون وحشية الكتيبة الأوكرانية (جيش آزوف النازي) التي شاركت في غزو العراق مع الحلف الأطلسي رغم أنها ليست عضواً فيه وكانت كتيبتها هي الأكثر توحشاً في التنكيل بالعرب العراقيين.ثم وبعد تذكر الأهوال هذه علينا واجب المقارنة بين ما تختزنه الذاكرة العربية عن الجرائم الأطلسية ضدنا وتغطيتها بالكذب المعولم، بالتغطية الإعلامية الروسية لأحداث أوكرانيا ومسبباتها التاريخية والإستراتيجية لنعرف من هو الصادق ومن هو الكاذب. العاقل يقرر من يتمنى له الانتصار لخير البشرية ونحن منها.