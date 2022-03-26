لا معنى لضبط النفس مع عدو لا يراعي قواعد الحروب التي تمنع وفق القانون الدولي استهداف الأعيان المدنية وتهديد حياة المدنيين، فمثل هذا العدو لا يفهم سوى لغة واحدة هي لغة العقاب !الحوثي الذي أرسل مسيراته لتستهدف مصافي نفطية ومطارات مدنية وخزانات مياه لا يستحق أن يمنح أي فرصة لالتقاط أنفاسه أو الإفلات من عواقب أفعاله، والمحادثات التي نضبط النفس من أجل إعطائها فرصة النجاح هي محادثات لا يشارك فيها ولا يريد نجاحها، مما يؤكد أنه لا يبحث عن السلام أو التفاهم مع مكونات الشعب اليمني الأخرى، فهو مجرد أداة بيد نظام إيران يمارس دورا ينفذ أجندتها ويخدم مصالحها في كل مرة احتاجت فيها لتعزيز موقفها في المفاوضات النووية أو ابتزاز الدول الغربية !الوجع هو اللغة الوحيدة التي يفهمها الحوثي، والألم هو الإحساس الوحيد الذي يشعر به، والصراخ هو الصوت الوحيد الذي يسمعه، لذلك لا يستحق سوى ضرب موجع يشعره بالألم ويسمعه الصراخ !الحوثيون جماعة إرهابية همجية متخلفة، لا تنتمي للعصر الحديث، وتطهير اليمن من هذه الجماعة المزروعة لخدمة أهداف ومصالح لا صلة لها باليمن واليمنيين هو الحل الوحيد ليتنفس اليمن ويجد اليمنيون بيئة نقية تمكنهم من بناء مستقبل بلادهم وتمكينها من أن تكون عضوا فاعلا في محيطها الإقليمي والمجتمع الدولي !باختصار.. «اضرب على الكايد ولا تسمع كلام».. !