إخسأ فإنك نذلٌ يا صغير وقُمقبّل حذاء مليك العُرب سلمانِما أنت نصر لرب الناس يا نجسٌوإنما نصرُ شيطان ابن شيطانِخنت العروبة مخذولاً ومرتزقاًللفرس منبطحٌ في قلب لبنانِدماء أطفال أرض الشام تشربهاشرب الكلاب لماءٍ دون حُسبانِطهران قبلتك الأولى بلا خجلٍضبعٌ ذليلُ بدا في ثوب إنسانِما أنت سيّد قومٍ إنما ذنبٌبين السراديب محروسُُ بفئرانِنحن العروبة يا عبد المجوس لنامجدٌ محى مُلك كسرى قبل إيرانِأبو رغالٍ لهذا العصر أنت فنمفي حضن إبليس مرجوماً بنيرانِأو اغتسل سبع مراتٍ وتب ثم قمقبّل حذاء مليك العُرب سلمانِ