قصيدة مهداة إلى أبي رغال العصر حسن نصر الشيطان
إخسأ فإنك نذلٌ يا صغير وقُم
قبّل حذاء مليك العُرب سلمانِ
ما أنت نصر لرب الناس يا نجسٌ
وإنما نصرُ شيطان ابن شيطانِ
خنت العروبة مخذولاً ومرتزقاً
للفرس منبطحٌ في قلب لبنانِ
دماء أطفال أرض الشام تشربها
شرب الكلاب لماءٍ دون حُسبانِ
طهران قبلتك الأولى بلا خجلٍ
ضبعٌ ذليلُ بدا في ثوب إنسانِ
ما أنت سيّد قومٍ إنما ذنبٌ
بين السراديب محروسُُ بفئرانِ
نحن العروبة يا عبد المجوس لنا
مجدٌ محى مُلك كسرى قبل إيرانِ
أبو رغالٍ لهذا العصر أنت فنم
في حضن إبليس مرجوماً بنيرانِ
أو اغتسل سبع مراتٍ وتب ثم قم
قبّل حذاء مليك العُرب سلمانِ
إخسأ فإنك نذلٌ يا صغير وقُم
قبّل حذاء مليك العُرب سلمانِ
ما أنت نصر لرب الناس يا نجسٌ
وإنما نصرُ شيطان ابن شيطانِ
خنت العروبة مخذولاً ومرتزقاً
للفرس منبطحٌ في قلب لبنانِ
دماء أطفال أرض الشام تشربها
شرب الكلاب لماءٍ دون حُسبانِ
طهران قبلتك الأولى بلا خجلٍ
ضبعٌ ذليلُ بدا في ثوب إنسانِ
ما أنت سيّد قومٍ إنما ذنبٌ
بين السراديب محروسُُ بفئرانِ
نحن العروبة يا عبد المجوس لنا
مجدٌ محى مُلك كسرى قبل إيرانِ
أبو رغالٍ لهذا العصر أنت فنم
في حضن إبليس مرجوماً بنيرانِ
أو اغتسل سبع مراتٍ وتب ثم قم
قبّل حذاء مليك العُرب سلمانِ