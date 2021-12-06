تجذب سباقات «الفورمولا ١» اهتمام مئات الملايين حول العالم وتعد من أهم الأحداث الرياضية العالمية، في عام ٢٠٢٠ بلغ عدد متابعيها أكثر من ٤٣٠ مليون شخص، وينتظر أن يكون عدد متابعيها هذا العام أكثر حيث تقام للمرة الأولى في مدينة جدة السعودية على حلبة فريدة !الفعاليات المصاحبة استقطبت العديد من الفنانين العالميين الذين يتابع أنشطتهم مئات الملايين من مختلف الأعمال والجنسيات، وهنا نحن لا نجلب الآخرين إلى السعودية بل في حقيقة الأمر نقدم السعودية لفئات متعددة من شعوب العالم مما يختصر معنى الدعاية الناعمة لبلادنا !عندما أقيم سباق فورمولا إي بالدرعية بحضور بعض أشهر الفنانين العالميين كان الأثر الإيجابي عظيما في تقديم الوجه الحقيقي للمملكة والشعب السعودي أمام واحدة من أشرس الحملات الدعائية السلبية التي استهدفت المملكة حينها، بينما نجحت الأحداث الرياضية والمباريات الدولية التي تمت استضافتها في إبراز عنصر الأمن والاستقرار الذي تتمتع به المملكة !اليوم لا يبرز موسم الرياض بما يتضمنه من فعاليات غنائية ورياضية عالمية أمام العالم، التعافي الذي حققته المملكة من جائحة كورونا وحسب، بل إن حدثا بحجم فورمولا ١ يحضره ولي العهد الطموح وضيوف من خارج المملكة ويتابعه مئات الملايين حول العالم يمثل شهادة نجاح هذا التعافي ويرسم ملامح ازدهارها وتقدمها ووعي شعبها وحسن استقباله لضيوفه من مشاركين ومدعوين وسياح !باختصار.. فاز السائقون بسباق السيارات، وفازت المملكة بسباق حاضرها ومستقبلها !