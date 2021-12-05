لأنها سمعة وطن بقيمة وقامة السعودية العظمى، بطل العرب مرتين وسيد آسيا؛ فمشاركة منتخبنا الأولمبي في مونديال العرب تصغير وتحجيم لمكانة المملكة في محفل رياضي كان من المفترض أن تكون المشاركة السعودية فاعلة ومؤثرة، لاسيما وأن البطولة تحت مظلة الإتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وقد تؤثر مشاركة منتخبنا الهزيلة ومستواه الباهت في التصنيف، بعد أن شاهدنا أشباحا يتناقلون الكرة بعشوائية لا نهج ولا تكتيك ولا تأثير على مستوى المستطيل الأخضر، للتأكيد على أن هؤلاء من يمثل المنتخب السعودي وقادمون من أفضل وأقوى دوري عربي صرف ويصرف عليه الكثير من المليارات ليكون ضمن العشرة الأوائل في الدوريات العالمية، وما شاهدناه خلال المباراتين اللتين خاضهما أمام الأردن وفلسطين لا تمثل ولا جزءا يسيرا من إمكانيات وقدرات وقيمة اللاعب السعودي المتصدر لمجموعته المتأهلة لكأس العالم المقبلة في دوحة قطر 2022.ولعلي أعذر أفراد المنتخب الشباب لكونهم أُقحِموا في المشاركة ويريدون أن يثبتوا أنفسهم وأنهم أهل للمسؤولية وقادرون على أن يقولوا كلمتهم بروح وحماسة الشباب المتعطش لمنحه الفرصة ولكن واجهوا منتخبات تلعب بعناصرها الدوليين المحترفين في الدوريات الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية، ونجومنا الصغار جلهم احتياطيون في أنديتهم ولم يشارك في منافسات الدوري إلا أعداد لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.أعتقد بل أكاد أجزم أن المشاركة في كأس العرب كانت للتجربة فقط دون النظر لتحقيق هدف محدد من هذه المشاركة الخجولة، وكان بالإمكان تطعيم المنتخب الشاب بعدد من العناصر التي لم تشارك في التصفيات مثل عبدالرحمن غريب وعبدالرحمن العبود وسامي النجعي وغيرهم حتى يمكن مسح الصورة الباهتة التي ظهر من خلالها منتخبنا، وكأن مساعد مدرب المنتخب الأول يريد أن يجعل منهم تجارب ويعري مستوى لاعبينا الشباب المشاركين في كأس العرب.السؤال الذي يتبادر للذهن ويحتاج لإجابة عاجلة ومستفيضة، بناء على أي معطيات أو معيار تمت المشاركة باسم الوطن، ومن تم اختيار العناصر،وما هو الهدف من هذه المشاركة، وطالما شاركنا بالمنتخب الأولمبي والبطولة تحت مظلة الإتحاد الدولي لكرة القدم وستساهم في تصنيف المنتخبات المشاركة والأدهى من كل ذلك لماذا تم إيقاف الدوري؟- نتفق أنه لا يوجد هناك مبرر مقنع من عدم نقل مباراة كرة الطائرة التي جمعت المتصدر الأهلي والوصيف، رغم أنه لا توجد مباريات تمنع قنواتنا الرياضية من نقل مباراة هامة ومفصلية كان الجميع يترقب أن يتم الإعلان عن نقلها على الهواء في ظل الركود الإعلامي بعد توقف الدوري، وكانت الفرصة متاحة لنقل هذه المباراة من قبل الناقل الحصري لدورياتنا المحلية إلا إذا كان هناك ما يمنع، فنود أن تتكرم علينا قنواتنا الرياضية بالإفصاح عنه.ترنيمةإلى كل الممثلين في حياتنا، حين تنتهون من مسرحياتكم أخبرونا كي نصفق لكم.