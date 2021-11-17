تواجه الحكومة الأسترالية احتمال اضطرارها إلى دفع تعويضات قد تصل إلى 37 مليون دولار لأكثر من 10 آلاف أسترالي رفعوا دعاوى ضدها، بدعوى تعرضهم لتأثيرات جانبية بعد خضوعهم للتطعيم بلقاحات كوفيد-19. وكانت الحكومة الأسترالية، خصصت ميزانية لمن يطالبون بتعويضات جراء عدم تمكنهم من العمل، بسبب التأثيرات التي حدثت لهم جراء خضوعهم للتطعيم. وقررت أن يكون الحد الأدنى لهذا التعويض 3760 دولاراً. وعلى المتقدم إلى التعويض أن يبرز شهادات طبية تؤكد تضرره، والفواتير الصحية التي تكبدها نتيجة لذلك. وتقول هيئة الغذاء والدواء الأسترالية: إن نحو 85% من الأستراليين الذين تزيد أعمارهم على 16 عاماً تم تطعيمهم. وأضافت أنها سجلت 78880 حالة لأشخاص اشتكوا من تأثيرات جانبية للقاح. وهو عدد لا يزيد على 0.21% من نحو 18 مليون نسمة تم إعطاؤهم اللقاح. ومعظم دعاوى التعويض تتعلق بالأعراض الجانبية المتوقعة من التطعيم، كالصداع، والغثيان، وألم في مكان طعن إبرة اللقاح. وقالت إدارة السلع العلاجية الأسترالية: إن من بين الشكاوى 288 دعوى من أشخاص يقولون إنهم أصيبوا بالتهاب عضلة القلب بعد إعطائهم لقاح فايزر-بيونتك، و160 دعوى من أشخاص أصيبوا بجلطات دموية نتيجة إعطائهم لقاح أسترازينيكا الإنجليزي. ولم يعرف كيف ارتفع عدد هذه الدعاوى من بضع مئات إلى 10 آلاف دعوى.