في زمن مضى حينما يشعر الجمهور -أي جمهور- أن هناك تجاوزات من الحكم أو من مساعديه يتم الاحتجاج بترديد أهزوجة «احكم عدالة يا حكم».وبعد أن تطورت وسائل التشجيع بات الاحتجاج يأخذ منحى آخر نقر بعضه ونرفض المتجاوز منه.محمد الهويش حكم ممتاز وله تاريخ يحترم، لكن أمام الاتحاد ارتكب أخطاء تضرر منها الأهلي، وأمام الهلال قدم لنا الكارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والضحية أولاً قانون اللعبة، وثانياً الأهلي، فثمة فرق بين أن تنحر قانونا وبين أن تضر ناديا.السؤال يا محمد الهويش كيف تعاملت مع الإدانات القانونية لك أولاً بعدم طرد كويلار الذي اتفق كل الخبراء التحكيميين على أنه يستحق الطرد، ثانياً ثمة من أجمع يا حكمنا الدولي بأنك أضعت على الأهلي ضربات جزاء غير قابلة للشك.تعال معي في هذه الجولة لنقرأ سوياً ماذا قالوا أساتذتك عن ما فعلته بقانون كرة القدم.محمد فودة: ضربتا جزاء للأهلي.. وطرد للاعب الهلال كويلار لم يحتسبها حكم المباراة.سمير عثمان: الحكم قام بإلغاء ضربة جزاء لعمر السومة بعد احتسابها وقرار الحكم غير صحيح، ويؤكد وجوب طرد كويلار.‏ فهد المرداسي: الدقيقة 26 ركلة جزاء لم تحتسب لـ #الأهلي.‏ مطرف القحطاني - محلل تحكيمي: في مباراة (#الأهلي_الهلال)‏د. 66 الكرة ترتطم بيد لاعب الهلال «سالم الدوسري» داخل المنطقة والحكم يعطي استمرار اللعب.. كان يجب احتساب ركلة جزاء.‏ مطرف القحطاني - محلل تحكيمي: في مباراة (#الأهلي_الهلال)‏عند د. 59 ركلة جزاء صحيحة محتسبة للأهلي من قبل الحكم وللأسف يعود للتقنيات ويلغي الركلة.. هناك مسك وكان يجب احتساب ركلة جزاء.سعد الكثيري - محلل تحكيمي: في مباراة (#الأهلي_الهلال)‏عند د. 33 إنذار للاعب الهلال «كويلار» ويعود للتقنيات ويؤكد صحة قراره بالإنذار. «كويلار» قام بالتدخل بوحشية قد يوصل لأكثر من بطاقة حمراء.. أي كرت أحمر مع قرار انضباطي آخر وفق ما فهمت من سعد الكثيري.أزيد يا هويش وانقل لك ماذا قال المحللون في برامج خليجية أم اكتفي بما أوردته آنفاً وأرى فيه ما يدعو على الغضب عليك والعتب بشدة، لاسيما أن أمامك اليوم تقنية لا تكذب.أعرف أنك الأكثر خبرة بين أقرانك، لكنني إلى الآن لم أعرف ماذا يحدث لك حينما يكون الأهلي طرفاً في أي مباراة أنت حكمها، فعلتها أمام الاتحاد وأكدتها أمام الهلال، لا أشك في نزاهتك مطلقاً، لكن من حقنا عليك أن توضح لنا هل الخلل في الصافرة أم في غرفة الفار وإن لم تجد إجابة قل الحكم جزءا من اللعبة وأنا أكمل الفراغ.مما يضحك ‏ليش ما طلب الأهلي حكاما أجانب؟ سؤال غبي يأتي في إطار تبرير الفضائح.أخيراً: ‏لم نكن قبل المباراة (نضغط) بل كنا (نحذر) فـ(حدث) أسوأ مما كنا نحذر منه.