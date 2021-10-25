بات جليا وواضحا أن علة من يستقطبون اللاعبين المحترفين للأهلي في عدم توفيقهم في اختيار العناصر التي يمكن أن تقدم الإضافة النوعية مثل ما تجيده حتى الأندية الصاعدة والتي شاهدنا قيمتها النوعية وتأثيرها على الفريق على الرغم من أن النادي الغربي عرف عنه بأنه صاحب الأولويات ومن جلب أعتى المدربين العالميين وخيرة اللاعبين الذين أحدثوا ضجة في عالم المستديرة ولعل من كان في بدايات تكريس الكرة الحديثة وتأسيس الاحتراف عشاق ومتيمون بحب الأهلي ويهمهم أن يكون اسم وتواجد النادي منافسا شرسا وصديقا لمنصات التتويج ومحققا للمنجزات والبطولات.وبعد مضي الجولات التسع من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين انكشف للعيان محدودية قيمة وقدرات ومستوى الحسن نداو وفليب راديتش الفنية ولم يقدما الإضافة المرجوة للفريق هذا إذا أخذنا في الاعتبار أنهما محسوبان على الأهلي كلاعبين محترفين وتم استقطابهما بملايين الدولارات واليورات في الوقت الذي يتفوق عليهم كثير من لاعبينا المواطنين ممن هم في مراكزهم والشواهد كثيرة فـ حسين المقهوي وعلي الأسمري وزياد الجهني يتفوقون على من نسميهم محترفين وعالميين وبمراحل وبأقل التكاليف وكان على من يتولى ملف استقطاب المحترفين أن يعي جيدا أنه يمثل الأهلي الكيان الكبير وعليه أن يختار عناصر توازي قيمة وقامة النادي والمراكز التي يحتاجها الفريق ويحسن الاختيار مثلما تم جلب روجيرو وكيم ومارينهو وكوماتشو وسيموس مرورا بفيتفا وليوناردو وماركينهو وديجا أما أن يختار لاعبين بهذا المستوى المهترئ والمترهل ويحسب علينا كلاعب محترف فهذا لا يمكن السكوت عليه ومرفوض في قادم الأيام من تولي هذا الملف، ففليب مثلا لا يمكن بأي حال أن يلتحم أو يضغط على حامل الكرة ويخشى أن تتسخ ملابسه في الوقت الذي مللنا من الجناح الأسمر الذي لم يراوغ ويتخط من يواجهه وهذه أهم ميزة الجناح وهي جندلة الدفاعات ومراوغتهم مثلما كان يفعلها فيتفا وديجا وما زالا يفعلانها، وتابعوا الدوري القطري والتركي وسوف تزدادون غبنا وحسرة على رحيلهما، وجناحنا السنغالي كل ما يقوم به هو استلام الكرة وبمحاولة يائسة سرعان ما يعيدها للوراء، وهذا ما أجمع عليه من تابع اللاعب الحسن نداو.وبرغم المجهودات الكبيرة التي تذكر فتشكر وحري بنا أن نقف إجلالا لما قدمه ويقدمه رئيس النادي ماجد النفيعي ومعه الدكتور رأفت عبدالجواد من حلول وسداد الكثير من القضايا والمطالب المالية القديمة التي ما إن يتم الانتهاء من سداد قضية إلا وتظهر مطالبات أخرى لمبالغ معلقة من الإدارات السابقة.لذا على العشاق والجماهير المحبة للنادي أن تعي حجم القضايا المتراكمة على النادي واجبة السداد والوقوف وقفة رجل واحد خلف إدارة ماجد النفيعي وعدم الالتفات للترهات وهرطقات البعض ممن يدس السم في العسل وليعلم الجميع أن إدارة النادي تعمل جاهدة على حل كل القضايا المعلقة حتى يتمكن النادي من تسجيل عدد من اللاعبين في الميركاتو الشتوي ذوي قيم فنية عالية و«يحرثوا» الملعب بشراسة وقتالية والأهلي بحاجة إلى صانع لعب قادر على التحكم في رتم اللعب وصاحب قدم يسارية قوية مثل «سعيود» ومحور دفاعي مثل الوحش «بالومينو» وجناح أيمن مراوغ وسريع ويتوغل ويفكك الدفاعات مثل «فيتفا أو ديجا» وسيكون الأهلي منافسا مع الأسماء الموجودة حاليا المحترفة والمحلية.ترنيمة: الأسد لا يهتم بآراء الخراف.والواثق من نفسه لا تعنيه قهقهات الإمعات!