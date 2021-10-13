أحاول من حين إلى آخر أن أذكّر بما يجب أن أذكّر به تجاه الأهلي.أذكّر بضرورة فتح ملفه المالي من الجهات المعنية ومحاسبة من عبث بمقدرات النادي، والمحاسبة لها وجه واحد في مثل حالة الأهلي.تعب النادي وأنهك من فواتير أكثرها تم توزيعها بين سماسرة.الأهلي يا سمو وزير الرياضة لن يقف على قدميه إلا بضرورة تنظيف ملفه المالي المتخم بتجاوزات من صنع أشخاص.قلت في تغريدة في هذا الإطار: ‏كل ما أتمناه وأرجوه وأرفع صوتي عالياً من أجله أن يفتح ملف الأهلي المالي من الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الرياضة، وأجزم أن نصف ساعة تكفي للوصول إلى حقيقة من عبث بمقدرات الأهلي، فهل أنا مخطئ في طلبي؟فجاءت الردود من جماهير الأهلي معززة لهذه الأمنية، بل إن أكثرهم تساءلوا لماذا لا يتم تعميد «نزاهة» من وزارة الرياضة بسبر أغوار هذا الملف الذي أجزم أن في فتحه خيرا وفائدة للأهلي وحماية له مستقبلاً.اليوم نعيش في مرحلة الحرب على الفساد، شعار رفعه الرجل الثاني في الدولة، ولا أقول ذلك على التأكيد أن في ملف الأهلي المالي شبهة فساد بقدر ما أتمنى التعاطي معه على أنه حالة جديرة بالاهتمام وإن وجد فيه ما يستحق العقوبة ينبغي أن تكون العقوبة من جنس العالم.خمس سنوات ونصف والأهلي لم يستقر، وكان النتاج ما هو أمامنا الآن من حال بائس، وأقول بائساً تخفيفاً عطفاً على الكوارث التي تحاصر النادي.ماجد النفيعي الرئيس الحالي أتعبته ديون الأهلي وخذله فريق القدم، فطالبته غير مرة بضرورة وضع ملف الأهلي المالي على مكتب سمو الوزير، فهو الوحيد القادر على حله.(2)أشعر أن ثمة من يسعى أن لا يفتح ملف الأهلي المالي، أقول أشعر ولم أقل أظن؛ لأن بعض الظن إثم.لكن الأكيد أن ليل الظلم الطويل لا بد أن ينجلي طال الزمان أو قصر.قصة قصيرة:‏فلادان مدرباً لـ#الأهلي بـ ٢.٥ مليون يورو في ٢٠٢٠.فلادان مدرباً لـ#الاتفاق بـ ٩٠٠ ألف يورو في ٢٠٢١.الراوي (محمد الثقفي).ومضة:‏«لا ينفك الأصيل عن كونه أصيلاً، حتى لو حاولت الأيدي دفعه نحو الدناءة».