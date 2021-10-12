بنشوة الفوز الثمين على اليابان.. تزحف الجماهير السعودية قاطبة باتجاه ستاد جوهرة الملاعب بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مساء اليوم، لدعم ومؤازرة ومساندة منتخبنا الوطني الذي يلتقي منتخب الصين في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022م، والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة.يدخل منتخبنا وبحوزته 9 نقاط حققها كاملة ويسعى لإكمال التفوق الميداني والأداء التصاعدي ليحقق العلامة الكاملة بفوزه اليوم ليضمن عبوره الأجواء السعودية باتجاه دوحة الخير التي لها فال خير للمنتخب وأنديتنا، حيث عبرنا من خلالها في أكثر من نزال إلى كأس العالم في مونديالات سابقة.لن نستبق الأحداث ولن نرتهن للمستويات والتغلب على المنتخبات التي نازلناها في الجولات الماضية، ومتى ما وضع هيرفي رينارد التشكيل المناسب والتكتيك والنهج المناسبين للفوز ولا شيء غيره وسيكون الفرج وزملاؤه حريصين على رفع اسم الوطن عاليا يطال عنان السماء وإسعاد الملايين الـ34 سعوديا والـجماهير التي ستزحف وتتواجد في الجوهرة المشعة لتدعم نجوم المنتخب بغية الفوز وتصدر المجموعة والعبور المؤكد لنجوم منتخبنا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر بإذن الله.الآمال معقودة على الفرج ورفاقه باللعب منذ الدقائق الأولى وحتى إعلان حكم المباراة صافرة النهاية برتم واحد وقتالية وحماس من أجل الفوز والتأهل بحول الله ليكون التأهل الثاني من ملعب الجوهرة المشعة وعلى التوالي لنثبت للعالم أجمع علو كعب سيد آسيا والسعودية العظمى هي من تتربع على القمة وخير من يمثل القارة السفراء بكل جدارة وتفوق واستحقاق وهذا مانتوقعه ونمني النفس لتكتمل الأفراح السعودية وتزداد بهاء وإبهارا. ما حدث عقب نهاية مباراة اليابان من تصرفات فردية لا تمثل إلا من افتعلها وكانت مثار سخط من الجميع يجب ألا نراها لا سيما وأن العالم وعبر الفضائيات يتابع مثل هذه النزالات، ومثل هذه التصرفات الرعناء لا نرضاها ولا نرتضيها، فنحن شعب متسامح ومتصالح وقدوة ولا نسمح أن يشوه ثلة قاصرة جماليات المجتمع السعودي الأبيترنيمة : ـالعب يا كابتن مثل بلادك ولك الشرفخطط لهجمة مرسومة رسمة تصنع هدف