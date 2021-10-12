وظيفياً يتشارك الإنسان والحيوان في الأجزاء السفلية من الجهاز العصبي المركزي بما يشمل أجزاء من قاع ووسط الدماغ والواصل النخاعي بين الدماغ والحبل الشوكي. كلما صعدنا إلى الطبقات الأعلى من الدماغ يقل التشارك بين المخلوقات البشرية والحيوانية، لتصبح شبه ضامرة أو معدومة في القشرة الدماغية السطحية المتخصصة باستقبال وفرز الأحاسيس والانطباعات والتجارب وترتيبها في تطبيقات وخبرات وخطط للتعامل مع المستقبل القريب والبعيد. في قاع الدماغ المشترك بيولوجياً بين الإنسان والحيوان تتمركز الغرائز الضرورية للبقاء والتكاثر والدفاع الفردي عن النفس مع بعض المهارات التربوية لتغذية النسل الجديد وتدريبه قبل التخلي عنه نهائياً ليواجه متوحداً مصيره المنفرد. هذه الخصوصيات الحيوانية (الغريزية الغرائزية) ربما كانت موجودة عند الإنسان البدائي قبل عشرات أو مئات الآلاف من السنين. افترقت الطرق دماغياً مع وقوف الكائن البشري منتصباً على قدمين ليتمكن من استعمال ذراعيه ويديه لأغراض أخرى غير الدبيب على أربع. كبر حجم دماغ الإنسان تطورياً وزادت مراكز التخصص في طبقاته العليا والسطحية القشرية. بيولوجياً ونظرياً ما زال دماغ الإنسان الحالي قابلاً للنمو المستمر والتخصص الأكثر ذكاءً ما لم يوقفه احتكار تطبيقات الذكاء الاصطناعي للنخب التقنية لتسيطر على الأغلبية البشرية وتسيرها عملاتياً كروبوتات خدماتية. ذلك يعني احتمال عكس التطور الدماغي البشري باتجاه الأجزاء الدنيا، أي نحو المراحل الغريزية الغرائزية البدائية الحيوانية.هل هذا يشبه ما بدا بالفعل تطبيقه عبر وسائل التواصل الاجتماعي المحتكرة لنخب تقنية في مختبرات وادي السيليكون وسراديب ممالك الميديا الأمريكية؟. إن استجواب الأسبوع الماضي للسيدة الأمريكية الشجاعة فرانسيس هاوغن في الكونغرس الأمريكي أعطى مؤشراً خطيراً في هذا الاتجاه التجريفي للأخلاق.والآن ما هو المهم بالنسبة لنا هنا في العالمين العربي والإسلامي كمفعول بهم في هذه العواصف؟. المهم لنا هو التصدي للعبث بالأخلاق وبالفوارق البيولوجية بين الأنثى والذكر وبضوابط الترابط الزوجي والأسري والاجتماعي، وخصوصاً للمراحل العمرية التي لم يصل تطورها الدماغي بعد إلى نضج القشرة الدماغية. تطبيقات وبرمجيات دعنا نفكر عنك ولك وأنت استمتع بجسدك وغرائزك، هذا هو ما يجب الحذر والتحذير منه، تفادياً لتحويل أجيالنا القادمة إلى روبوتات غريزية غرائزية جنسية إباحية. العناوين الكبيرة المبثوثة في الفيسبوك وانستقرام وسناب شات واليوتيوب وأفلام الجنس في الفضائيات عن حقوق الشذوذ والمثلية والاستمتاع بالميزات الجسدية وتذويب الفروق بين الأعضاء البيولوجية للذكورة والأنوثة، هذه بعض من تطبيقات يحملها شبابنا وأطفالنا في هواتفهم الذكية وأجهزة التواصل الإلكتروني.إن العنوان للانحراف عن ضوابط التطور البشري التدريجي المكتسب عبر آلاف السنين هو: أنت كفرد كن مسؤولاً عن نفسك وخصوصياتك أولاً، رفه عن نفسك واستمتع بحياتك الفردية ولا تهتم للآخرين، ونحن ملاك التقنيات الاختراقية نتكفل بالدفاع عن حقوقك ومستقبلك.إن كل تجريف، ومنه التجريف الاجتماعي يبدأ أولاً بتربة القاع تمهيداً لهدم ما فوقه، وما العبث بالفوارق البيولوجية والوقت سوى بداية الفيضان المدمر. إنه من أهم حقوق الأجيال الناشئة حمايتها من التجريف الأخلاقي الذي بدأ ينتشر في مجتمعات أخرى ويحاول عقلاؤها قرع الأجراس لإيقاف العبث، وما علينا نحن معرفته وتطبيقه هو أن التحصين كذلك يبدأ من القاع تصاعدياً إلى السطح.