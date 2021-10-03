• في البدء لا بد أن أبارك بكل روح أهلاوية للاتحاد دونما توصيف لحجم المباركة أو شخوصها؛ لأن اسم الاتحاد يكفي.
• في الاتحاد عمل ثلاث سنوات، وفي الأهلي عبث أربع سنوات، والنتيجة أمامكم..!
• يستاهل الطيب أنمار الحائلي، ويستاهل الاتحاد أن يفرح أكثر.
• لكن لم أكن أعلم أن ثمة من كانوا ينتظرون فوز الاتحاد لكي يحيوا ليلة سمر فخمة..!
• احتفال ووناسة ولعب مزمار، كل هذا وأكثر، وهنا أستذكر التاريخ القريب، وأقول: كم نحن كبار..!
• فار يتعطل، وتحكيم متراجع، ومع ذلك لم يملأ جمهور الأهلي الملعب احتجاجاً، فتلك ليست حضارة الأهلي.
• أما البرامج الموجهة فهذه حكاية أخرى من حكايات زمن بات فيه الرقص في برامج التوك شو عيني عينك، وكل رقصه لها تسعيرة..!
• سبع سنوات أو تسع لم نرَ ما رأيناه والأهلي يتسيّد المشهد، فماذا دهاكم يا قوم..؟!
• افرحوا.. احتفلوا.. لكن ليس لهذه الدرجة التي شعرت معها أن من فاز على الأهلي نادٍ عمره عامان وليس الاتحاد الذي قارب عمره المئة عام، فماذا نسمي هذا..؟
(2)
• لن اصطف مع تجار المراحل ضد ماجد النفيعي، فهؤلاء مساكين أضاعوا تاريخهم، بل عشقهم بين مرحله وأخرى.
• لكن سأكون صادقاً مع ماجد وأطلب منه أن يصحح ما يراه المحب والكارة خطأً، فالناس لا يمكن أن تجمع على باطل.
• ابحث يا رئيس الأهلي عن أدوات تجلب لك النجاح فنياً وإدارياً، فما هو واضح أمامنا أن فريق القدم يحتاج عملاً كبيراً.
(3)
• يجب أن تعلم وزارة الرياضة أن ماجد النفيعي وإدارته يواجهون كوارث لا علاقة لهم بها، كل يوم قضية، وكل ساعة مطالبون لهذا أو ذاك..!
• الأهلي يا سمو الوزير ينتظر تدخلكم الشخصي لإنقاذه مِمَّن ورطوه في ديون تتجاوز ربع مليار..!
• ومضة:
أبعتبر تقصيرك وصدك ظروف
وأمد لـ موادع غرامك.. يديني
والله ما هو ضعف فيني ولا خوف
مهما حصل ما أبيك تصغر بـ عيني.
• في الاتحاد عمل ثلاث سنوات، وفي الأهلي عبث أربع سنوات، والنتيجة أمامكم..!
• يستاهل الطيب أنمار الحائلي، ويستاهل الاتحاد أن يفرح أكثر.
• لكن لم أكن أعلم أن ثمة من كانوا ينتظرون فوز الاتحاد لكي يحيوا ليلة سمر فخمة..!
• احتفال ووناسة ولعب مزمار، كل هذا وأكثر، وهنا أستذكر التاريخ القريب، وأقول: كم نحن كبار..!
• فار يتعطل، وتحكيم متراجع، ومع ذلك لم يملأ جمهور الأهلي الملعب احتجاجاً، فتلك ليست حضارة الأهلي.
• أما البرامج الموجهة فهذه حكاية أخرى من حكايات زمن بات فيه الرقص في برامج التوك شو عيني عينك، وكل رقصه لها تسعيرة..!
• سبع سنوات أو تسع لم نرَ ما رأيناه والأهلي يتسيّد المشهد، فماذا دهاكم يا قوم..؟!
• افرحوا.. احتفلوا.. لكن ليس لهذه الدرجة التي شعرت معها أن من فاز على الأهلي نادٍ عمره عامان وليس الاتحاد الذي قارب عمره المئة عام، فماذا نسمي هذا..؟
(2)
• لن اصطف مع تجار المراحل ضد ماجد النفيعي، فهؤلاء مساكين أضاعوا تاريخهم، بل عشقهم بين مرحله وأخرى.
• لكن سأكون صادقاً مع ماجد وأطلب منه أن يصحح ما يراه المحب والكارة خطأً، فالناس لا يمكن أن تجمع على باطل.
• ابحث يا رئيس الأهلي عن أدوات تجلب لك النجاح فنياً وإدارياً، فما هو واضح أمامنا أن فريق القدم يحتاج عملاً كبيراً.
(3)
• يجب أن تعلم وزارة الرياضة أن ماجد النفيعي وإدارته يواجهون كوارث لا علاقة لهم بها، كل يوم قضية، وكل ساعة مطالبون لهذا أو ذاك..!
• الأهلي يا سمو الوزير ينتظر تدخلكم الشخصي لإنقاذه مِمَّن ورطوه في ديون تتجاوز ربع مليار..!
• ومضة:
أبعتبر تقصيرك وصدك ظروف
وأمد لـ موادع غرامك.. يديني
والله ما هو ضعف فيني ولا خوف
مهما حصل ما أبيك تصغر بـ عيني.