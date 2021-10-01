• رحم الله الزميل خالد قاضي، مات ولم تمت ذكراه الطيبة بيننا.• في كل برنامج أحضر أجد نفسي محاصراً بطيفه وعباراته.• تحدثنا عن خالد في الحصاد أنا والزميلان محمد الدويش وصالح الطريقي، وتركنا كل شيء وتذكرنا توقعاته في ديربي العاصمة، ومقاله الشهير الذي أحدث يومها ردة فعل إن نسيناها فلن ينساها الزميل صالح الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرياضية حينذاك..!• خالد قاضي -عليه رحمة الله- كان حالة يبث أينما يحل البهجة.• استحضرته في برنامج المنتصف مع الزميل عبدالكريم الجاسر والزميل عبدالله المنيع، فقلت يا لها من ذكريات..!• ملعب الرمز يشهد لذاك الركض الإعلامي الذي كان خالد فيه بوصلتنا بحثاً عمّا نتميز به في صحفنا اليوم التالي.• اليوم وفاءً وحباً للزميل خالد قاضي سأقدم لكم عدداً من تغريداته التي أعود لها من فترة إلى أخرى، فقولوا قبل أن أشرع في تقديمها رحمك الله يا خالد وغفر الله لك.• الأولى: بصراحة انهيار الألعاب المختلفة في النادي #الأهلي أثر بشكل رهيب على مستوى #المنتخبات السعودية في المشاركات الخارجية.. ما يحدث في أسياد جاكرتا حالياً يحتاج لإعادة النظر في المسابقات المحلية.. أين الملاكمة والسباحة؟• الثانية: لماذا لا يكون استقبال الجماهير للاعب الأجنبي في مقر #النادى بدلاً من إرباك وتعطيل المسافرين والقادمين في المطارات وأشغال رجال الأمن؟ أين دور العلاقات العامة في الأندية السعودية؟• الثالثة: ‏في كرة القدم شيء اسمه (ثقافة الخسارة) شاهدها وتابعها الجميع في #مونديال روسيا ودوري أبطال أوروبا.. السؤال هل نشاهدها في #كأس العرب الحالية للأندية.. يا رب.• الرابعة: شكراً لإدارة #مستشفى شرق جده مقابل معرض بالبيد للسيارات في حي النسيم على مبادرتها لفتح باب التبرع بالدم لجنودنا البواسل في #الحد الجنوبي بداية من صباح يوم غد الأحد 2 ذي القعدة وعلى مدار أسبوع كامل.. الرجاء رتويت من الجميع بارك الله فيكم.• أخيراً: اللهمّ ارحم من فقدته العين، وفقده المكان، وافتقده القلب كثيراً، اللهمّ ارحم من فقده يُؤلم وفراقه لا يُطاق.