يصادف عام 2021 الذكرى الـ72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. شهدت الصين إنجازات عظيمة خلال هذه السنة مرة أخرى: السيطرة الفعالة على الوباء وسير الاقتصاد نحو الانتعاش السريع، إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل والقضاء على الفقر المطلق، إحراز تقدم جليل في بناء المحطة الفضائية وعودة رواد الفضاء الثلاثة إلى الأرض بسلاسة بعد بقائهم في المدار لمدة ثلاثة أشهر، إعادة المسبار «تشانغ آه-5» عينات من التربة القمرية إلى الأرض، هبوط المسبار «زورونغ» الى أرض المريخ بنجاح، وإكمال الغواصة المأهولة «فندوتشه» للأعماق مهمة اختبار الغوص في قاع المحيط باختراق عمق 10 آلاف متر... إلخ.يصادف عام 2021 أيضا الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني؛ على مدى الـ100 عام الماضية، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعبَ الصيني خلال النضال الشاق المرير للغاية وجعل الصين القديمة التي كانت تعاني الانكسار والوهن والذبول تتغير تغيرا هز السماء والأرض لتصبح ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر دولة تجارة في السلع وأنشأت المنظومة الصناعية الحديثة الأكمل تصنيفا في العالم. وأنجز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، ليعيش أبناء الشعب الصيني الحياة السعيدة التي طالما حلموا بها منذ آلاف السنين. وقفت الصين اليوم على نقطة انطلاق تاريخية جديدة، وتشرع في مسيرة جديدة تهدف للإنجاز بناء دولة اشتراكية حديثة قوية حين حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.تتمثل الغاية الأصلية والرسالة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني من أجل السعي وراء النهضة العظيمة للأمة الصينية وتحقيق تطلعات الشعب لحياة سعيدة. لا يسعى الحزب الشيوعي الصيني وراء مصالحه الخاصة ولا يمثل بتاتا أي مجموعة مصلحية وأي جماعة نفوذ وأي فئة امتيازية. على مدى الـ100 عام الماضية، ظل الحزب الشيوعي الصيني يضع الشعب في مقدمة الأولويات على الدوام ويكافح بلا كلل من أجل مصالح الشعب. في الفترات التاريخية المختلفة لثورة الصين وبنائها وإصلاحها، يأخذ الحزب الشيوعي الصيني في كل أعماله المصالح للأغلبية الساحقة من الشعب كاعتبار أساسي وأعلى معيار في صياغة السياسات ويتمسك بفلسفة تنموية تتمحور حول الشعب ويكافح بلا تعب للسعي إلى تعزيز الرخاء المشترك وتحقيق الإنصاف والعدالة، حتى تمتع الشعب بأكثر نتائج التنمية الملموسة باستمرار.لِحدّ نهاية عام 2020، تجاوز نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للصين 10000 دولار أمريكي، ما يشكل أكبر مجموعة متوسطة الدخل في العالم بلغ حجمها 400 مليون نسمة. وأنشأت الصين أكبر نظام ضمان اجتماعي، صار التأمين الطبي الأساسي يغطي أكثر من 1.3 مليار شخص. في مواجهة جائحة كوفيد-19، تتمسك الصين بوضع حياة أبناء الشعب وصحتهم على رأس أولوياتها، سواء كان فحص الحمض النووي أو علاج ورعاية المرضى أو تطعيم اللقاح على نطاق واسع فكلها مجانية. لقد حافظت الصين على انسجام ووئام واستقرار المجتمع لفترة طويلة ويترفّه الشعب الصيني ويعمل بارتياح، فتعتبر الصين من أكثر الدول أمنا يعترف به المجتمع الدولي. حظي الحزب الشيوعي الصيني بالدعم المخلص والحب من صميم قلب الشعب من خلال أعمال ملموسة. في ثمانية استطلاعات للرأي العام أجرتها جامعة هارفارد في الصين من 2003م إلى 2016م ونشرت نتائجها في يوليو 2020م، أعرب ما تجاوز 90% من جماهير الشعب الصيني عن رضاهم عن الحكومة الصينية.لا يمكن نجاح سعي الصين وراء الاستقلال والتنمية والازدهار إلا بقوة قيادية جبارة نظرا لحجمها الضخم وعدد سكانها الكبير وظروفها المعقدة، فالحزب الشيوعي الصيني هو حزب عظيم يمتلك بقوة قيادة وقدرة تنفيذية قويتين. يتمسك الحزب الشيوعي الصيني بدمج المبادئ الأساسية للماركسية في الواقع الخاص للصين والثقافة التقليدية الصينية الممتازة، بغية مواصلة دفع صيننة الماركسية وعصرنتها، ما يمكّن من استخدام مواقف ووجهات نظر وأساليب الماركسية في فهم المشاكل وتحليلها وحلها بشكل صحيح وعلمي وفعال.لا يختلف الحزب الشيوعي الصيني عن كل الأحزاب الغربية التي تمثل مصالح بعض فئات المجتمع أو تتأسس تحت نظام السياسي الانتخابي الغربي فحسب، بل يختلف عن الأحزاب الشيوعية في البلدان الأخرى جزئيا أيضا. إن الحزب الشيوعي الصيني ليس الحزب الشيوعي السوفيتي، وليست الاشتراكية ذات الخصائص الصينية هي الاشتراكية في دول أوروبا الشرقية السابقة ورأسمالية الدولة أيضا. فيختلف النظام الحزبي في الصين عن نظام الحزبين أو التعددية الحزبية، كما أنه ليس نظام الحزب الواحد أيضا، بل هو نوع جديد من نظام الأحزاب السياسية: نظام التعاون متعدد الأحزاب والتشاور السياسي تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. تكون عملية صنع القرار دقيقة متماسكة وفعالة دون التورط في لعبة الحزب المتمثلة في «المعارضة من أجل المعارضة» والاستنزاف الداخلي بلا توقف.على الصعيد الخارجي، ترغب الصين في مشاركة تجربتها الناجحة في الحكم والإدارة مع الدول الصديقة، ولن تصدّر أبدا النموذج الصيني وأيديولوجيتها. تحترم الصين حق الشعوب في مختلف دول العالم في اختيار الطرق التنموية الصالحة لها بإرادتها وتطور التعاون الودي مع الدول الأخرى على أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي، وتعارض تنمر القوي على الضعيف واعتداد نفسه كبيرا.تبقى الصين دائما قوة تعمل على السلام والتنمية والتقدم، تلتزم بالقيم المشتركة للبشرية جمعاء المتمثلة بالسلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية وتعزز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية. أصبحت الصين أكبر مساهم في قوات حفظ السلام بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وتعمل بنشاط على تعزيز التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، ما يضع نموذجا للاستجابة لتغير المناخ العالمي، كما تدعو الصين إلى تعاون دولي لمكافحة الوباء على نطاق واسع وقد قدمت 1.2 مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية وستبلغ ملياري جرعة لحد نهاية السنة. ووقعت وثائق تعاون للبناء المشترك لـ«الحزام والطريق» مع 140 دولة و31 منظمة دولية، وأقامت معرض الصين الدولي للتجارة في الخدمات ومعرض الصين الدولي للاستيراد استعدادا لمشاركة فرصها المتاحة للعالم.منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والمملكة العربية السعودية قبل 31 عاما، دعم الجانبان بعضهما على الدوام وتوطدت الثقة السياسية المتبادلة باستمرار وتقدم التعاون الاقتصادي والتجاري متّزنا ونشطت التبادلات الثقافية بشكل متزايد. بعد حدوث الجائحة، كان ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز أول زعيم أجنبي أعرب عن دعمه للصين في مكافحة الجائحة عبر مكالمة هاتفية. وقدمت السعودية كمية كبيرة من المساعدات إلى الصين، بينما قدمت الصين المستلزمات الطبية العاجلة إلى السعودية لمكافحة الوباء، كما أرسلت إليها فريق الخبراء الطبيين الصينيين. عملت الصين والسعودية يدا بيد لمكافحة الوباء بروح التضامن والتعاون، ما يفسر مرة أخرى بحيوية مفهوم مجتمع مصير مشترك للبشرية.في العام الماضي، بلغ حجم التجارة بين الصين والسعودية 67.2 مليار دولار أمريكي، وتبقى السعودية أكبر مورد النفط الخام للصين في العالم وأكبر شريك تجاري لها في منطقة غربي آسيا وأفريقيا على مدى السنوات العديدة. بعد التوقيع على عقد أربعة مشاريع تعاون مهمة في مجال الطاقة الإنتاجية باستثمارات إجمالية قدرها مليار دولار أمريكي في يوليو من هذا العام، وقع على التوالي الجانبان الصين والسعودية على عقد مشاريع تعاون بقيمة اجمالية 98.6 مليون دولار أمريكي في معرض الصين والدول العربية الخامس لتعزيز التعاون متبادل المنفعة بين البلدين. مع تعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية 2030» السعودية، ستزداد الاستدامة والاستقرار للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.وقوفا على نقطة انطلاق جديدة، يتقدم الشعب الصيني نحو مسيرة جديدة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، ونستعيد للعمل مع جميع الدول والشعوب المحبة للسلام على التمسك بالمنفعة المتبادلة والكسب المشترك ومعارضة نزعة الهيمنة وسياسة القوة في سبيل تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية وجعل العالم أفضل.