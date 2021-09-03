• تعبت من الركض خلف كرة إما أن تعد العدة لها بجديد مفيد أو من الأفضل البحث عن مساحة مارس من خلالها الضجيج حسبما تفرضه عليك قوانين رقيب لا يملك كروتاً ملونة.• تعبت من الوقوف على ناصية الطريق بحثاً عن صديق سرقته مني مشاغل الحياة فوجدت في ملهم ومن ملهم هذه الرسائل:• الأولى: الإنسان ميال بطبيعته إلى موافقة الجماعة التي ينتمي إليها، أما العبقري فيشعر أنه ينتمي إلى البشرية جمعاء، ولذا فهو يخترق حدود الجماعة التي نشأ فيها ويثور على العرف الذي يدعم كيانها، إنه يخاطب الإنسانية كلها بلغة الحب، وكأنه إنسان من نوع جديد.• الثانية: ‏النرجسية تعني حب النفس وهو اضطراب في الشخصية حيث تتميز بالغرور والتعالي، وهذه الكلمة نسبة إلى أسطورة يونانية، ورد فيها أن نركسوس كان آية في الجمال وقد عشق نفسه حتى الموت عندما رأى وجهه في الماء.• الثالثة: ‏اللحظة التي تُعلقين فيها الملابس على حبل الغسيل في الحقل لحظة يتوقف عندها كل شيء للتأمل يتوقف الفلاحون عن الحصاد والطيور عن التغريد والوحوش عن مطاردة فرائسها واللصوص عن السرقة وتتوقف الأقلام عن الكتابة والشعراء عن القصائد وتتوقف الحروف ويتصافح القادة وأتوقف أنا عن إكمال هذه الرسالة.• الرابعة: ‏كُن على يقين أني وصلت لمرحلة لا أفكر أن أرد السوء بالسوء ولا الشر بالشر وأكتفي أن أترفع بأخلاقي على من تدنس بأخلاقه وأن أدير ظهري لمن أنكر جميلي ويحاول أن يتعس بشاشة وجهي. نصيحة: لا تسمح لأي ساقطٍ أن يسقطك معه.• الخامسة: ‏صدقني لو فقدت ما فقدت، لو كسّر الحرمان أضلاعك، ستجتاز هذه الحياة كما يجتازها كل أحد، فاختر الرضى يهُن عليك العبور.• السادسة: ‏أبعد عن عاطفتك المفرطة..‏توقف عن كثرة العتاب لا تطلب أحدهم الوقوف بجانبك أو البقاء معك كُن شخصاً مكتفياً بذاته عن هذا العالم لتكُن بأفضل حال.• السابعة: ‏نظر إلى ساعة يده ثم أعاد ضبطها إلى 5 سنوات للوراء يُريد أول لقاء جمعهما، ذهب إلى كراسي الحديقة ينتظرها ولكن سُرعان ما تلاشى كُل ذلك عندما شاهد طفلتها تلعب على الأرجوحة عندها رمى ساعته وقال غير صالحة.• أخيراً: ‏اليوم تم تصنيفي من المتخلفين عقلياً لأني ما حملت «التيك توك».