• في النصر كل شيء يدعو للتفاؤل، هكذا يقول المشهد.• جارديم مدرب كبير ولا يمكن أن يلغي عقده الهلال لمجرد أن ثمة من لم يعجبهم (شكل المدرب)، وأقول ذلك (ساخراً).• شتان بين الأهلي أمس واليوم، ولا أعني ربط مرحلة بمرحلة بقدر ما أعني أن الكل مع أهلي اليوم، والسبب ماجد النفيعي الذي فتح الأبواب للجميع وترك الخيار للأهلاويين، إما الوقوف مع ناديهم أو التنحي جانباً أفضل من أن يُنحى بأمر الجمهور.• الأهلي اليوم لمن يحبون الأهلي ويعملون من أجل الأهلي، وإن فصلت أخاف يفهمني السماسرة غلط.• في الأهلي رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس إدارة على قلب رجل واحد.• في الأهلي طويت صفحة أنت مع من ضد من، بل وتم قفل أبواب خذوا هذا اللاعب وعمولتك عندي، وأضيف لها رعايات نصفها للنادي والنصف الآخر عمولة، أما شركات التذاكر والمتجر هذا ملف آخر يطبخ على نار هادئة.• هل تعلم عزيزي الأهلاوي أن ماجد النفيعي إلى الآن وربما إلى غد وكل ساعة تتكشف له كوارث نعم كوارث، والمتسببون (شلة أو ثلة).• محظوظ الأهلي بهذا الرئيس ومحظوظ هذا الرئيس بهؤلاء الذين يعملون معه.• صحيح أن هناك من يحاول يترصد ويتربص لهذه الإدارة، لكن هذه الإدارة محمية من الجمهور ومن يسانده الجمهور لا يخاف من طيور الظلام.• الاتحاد جار الأهلي عانى سنوات من السمسرة التي سيطرت على مقدراته سنوات وما زالت تبعاتها تطارد إدارة أنمار.• كم عمولتي؟ ملف فيه من السواد ما يجعلني أسأل لماذا لا يفتح في الأهلي والاتحاد على المكشوف ليعرف الجمهور ماذا واجه النفيعي وأنمار.• الصمت في مثل هذه الحالة لا يعالج مشكلة بقدر ما يحمي من عاثوا في الناديين فساداً.(2)• ما حدث في مباراة الأهلي وضمك يرقى إلى درجة (الفضيحة)، لا أتحدث عن ماذا يقول فلان وماذا يرى فلان بقدر ما أتحدث عن (تشويه) حدث على مرأى من الكل، فماذا يقول في هذه الحالة قانون أقوى دوري عربي؟(3)• يقول الزميل عدنان جستنية: ما يعجبهم العجب ولا الصيام في رجب..‏هذا المثل ينطبق على بعض الزملاء الإعلاميين والمشجعين الذين لا هو عاجبهم لا المدرب الوطني حسن خليفة رغم نجاحه الباهر وهو مكلف لمباراة واحدة، ولا عاجبهم التعاقد مع المدرب الجديد كوزمين وهم ما شافوا عمله «شر البلية ما يضحك»، ولهذا سنكتفي بالضحك على فكرهم الهابط.• ومضة:مُغرية‏مثل آخر رصاصة‏في يد قائد هُزِم جيشه.