• الصفقات المليارية لا يمكن أن تنال من أصحاب الدخل المحدود، لكنها تعطي تأكيداً على أن دوري الأمير محمد بن سلمان لا كبير له في ظل وجود الأجانب السبعة.• الفيحاء متصدر بعد الجولة الثالثة مع أن قيمة لاعبيه الشرائية سعوديون وأجانب لا توازي صفقة من صفقات الأربعة الكبار، وهنا يمكن القول إن الفكر أهم من المال أحياناً.• ولا أعني بالدخل المحدود (العوز) بقدر ما أعني أن الخمسين مليوناً المبلغ المدفوع من الوزارة يستثمر في لاعبي مراكز وليس لاعبي (شو)..!• الهلال بعدته وعتاده لم يستطع فك شفرة الباطن مع أن مدربه جارديم أشرك على مدار المباراة كل نجومه؛ ولذلك خسر نقطتين..!• ضمك الذي نجا من الهبوط بأعجوبة لم يستطع الأهلي الفوز عليه في أربعة لقاءات آخرها مباراة الأربعاء الماضي رغم فارق القيمة الشرائية للنجوم عند الفريقين..!• قلت وأكرر قولي البطولة سيحدد بطلها فرق الدخل المحدود، بل هي من ستعطي الضوء الأخضر للبطل، بل ربما تحدد من الأول حتى الرابع.• جميل التنافس، وممتعة الإثارة، لكن ما زال التحكيم مثار جدل، لكنه جدل يحكمه من المستفيد ومن المتضرر..!• إلا أن ما حدث في مباراة الأهلي وضمك يمثل فضيحة تحكيمية مكتملة الأركان..!• احتج الأهلي، ولم ينظر حتى الآن في احتجاجه مع أن ما حدث شوّه دورينا..!• يا مدرب الأهلي ويا لاعبي الأهلي ثلاث نقاط من ثلاث مباريات رقم ضعيف ولا يليق، فشهر العسل مع الإعلام والجمهور انتهى، فهل وصلت الرسالة..؟!• السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: ماذا يحدث للشباب هل الخلل فني..؟• شاموسكا الناجح مع الفيصلي ليس بالضرورة أن ينجح مع الشباب.• جوانكا خسارة لا تعوض، أليس كذلك يا رئيس الشباب..؟• يقول القانوني أحمد الأمير حول ما حدث في مباراة الأهلي وضمك: الحل يكون في تقرير مقيم الحكام؛ بحيث إذا وجد المقيم أن هناك خطأ فنياً ارتكبه حكم المباراة أثناء تطبيق قانون اللعبة أثر بشكل مباشر على نتيجة المباراة، يرفع المقيم حيثيات الحالة ضمن تقرير منفصل خلال 24 ساعة إلى لجنة الحكام.• أخيراً: ‏لا تحاول البحث عن شيء خذلك.