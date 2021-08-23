• خسر الاتحاد كأس محمد السادس ولن أكفكف دموع الخسارة بعبارات لن يقبلها أصغر مشجع اتحادي، فمن يعرف موازين القوى في كرة القدم يدرك أن الرجاء المغربي لعب هذه المباراة تحت وقع ظروف صعبة؛ منها تمرد لاعبين وخلافات آخرين، وفي التفاصيل ما باحت به وجوه أشبال الفريق المغربي، فمن المعيب أن نصغي إلى عبارات من يريدون أن يسوقوا الوهم على جمهور الاتحاد الذي يعرف أكثر منهم أن الاتحاد خسر نهائيا كان الأسهل على الإطلاق!• الرجاء فريق كبير تاريخيا ولا خلاف على ذلك لكن في هذا النهائي واجه ظروفا صعبة جعلته يلعب بفريق شاب واجنبي واحد لعب في منتصف الشوط الثاني، في حين لعب الاتحاد بكل أجانبه استثني حجازي، فلماذا تكتبون كلاما تبريريا أخفيتم فضيحته تحت ذريعة ما قصرتم!• في الاتحاد لاعب واحد ثمنه يوازي في القيمة الشرائية كل لاعبي الرجاء الذين (حققوا كأس العرب)!• لا يمكن تحت أي ظرف أن يقبل المشجع الاتحادي تبرير هذه الفاجعة، فما حدث ليلة النهائي درس قاس يجب أن نستوعبه كعشاق للكرة السعودية في منأى عن تحنيط عبارات التبرير التي هي بمثابة تضميد جرح ليس إلا.• المضحك أن هناك من ذهب إلى (الريمونتادا) ونسوا كيف استقبل مرمى غروهي أربعة أهداف من فريق نزل المباراة متسلحا بروح المكان واسم المناسبة أمام فريق مزدحم بالنجوم أجانب ومحليين!• يقول الزميل عادل عصام الدين: حضر روما وتخلف زملاؤه.‏حضرت الإثارة وغابت الجودة.‏حضرت السرعة وغاب التنظيم.‏حضرت ركلات الترجيح وغاب التركيز.‏حضر حجازي في المدرج وغاب الدفاع.‏وضاعت بطولة أخرى للاتحاد وما أكثر النهائيات التي فرط فيها العميد.‏مبروك للرجاء.. والله يعين جماهير الاتحاد.• وأزيد على ما ذكر الزميل عادل عصام الدين أن ثمة من يعتقد أن الرجاء هو رجاء بطل أفريقيا ولهؤلاء أقول في عدم معرفتكم بواقع الرجاء الحالي جهل وتجهيل يجعلني أقول لا تكذبوا على الاتحاد بجهلكم، ففي اعتقادي الجازم أن الرجاء الذي خطف كأس العرب من الاتحاد فريق شاب انبح صوت عامر عبدالله وهو يشير إلى ذلك لكن للأسف هناك من يعتقد أنه اتحادي أكثر من الاتحاديين وأقصد الذين تقاطروا في تويتر مرددين نشيد رفعت رأس الكرة السعودية يا اتحاد ولا أدري هل هم يسخرون أم يواسون؟!• أخيراً: ‏لا تحاول البحث عن شيء خذلك.