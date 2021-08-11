• عادت الحياة للملاعب، وعاد معها كثير من الكلام، وقليل من الاتزان.• كلنا نحب كرة القدم ونعشق أنديتنا، لكن ثمة من يأخذه عشقه أحياناً إلى الشطط، وهذا ما ترفضه الرياضة وأخلاقياتها.• دعونا نصافح موسمنا الرياضي الذي بدأ أمس بشكل أكثر جمالاً في حواراتنا واختلافاتنا وفي حبنا لأنديتنا.• الإثارة طبعاً من الأساسيات في كرة القدم ولم أقل الثوابت، لكن ينبغي أن تكون في إطارها الحقيقي وليس كما يود المتحمسون والمندفعون والمتعصبون.• دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بات حديث كل وسائل الإعلام العربية، بل ويمثل إحدى الركائز الأساسية للاتحاد الآسيوي الذي يعتبره إلى جانب الياباني علامة الجودة في القارة.• هذا المنتوج الفخم محاصر بتغطية إعلامية كبرى وهذا يفرحنا، لكن في نفس الوقت علينا أن نكون على قدر كبير من المسؤولية ونحن نتحدث عنه، وأن لا تأخذنا (الترندات) إلى مواقع تقتص من جمال هذا المنتج.• تم تعيين حكام «نخبة» من قطر لقيادة مواجهتي:‏• (النصر × ضمك) - (الهلال × الطائي).• خبر بل وعنوان فيه من التفاصيل ما جعلني أقول أهلاً بحكام قطر في دورينا وأتمنى من أعماق قلبي لهم النجاح.• سعود العذبة وعبدالرحمن الجاسم والمساعدون لهما.. لا أرى مشكلة في القول إنهم سيكونون على قدر الحدث، بل وربما يمثلون نقطة تحول في الاستعانة بهم في كثير من الجولات.• هناك للأسف من تعاطى مع هذا الاختيار بأسلوب غير مقبول وانطلقوا في تعاطيهم من خلال ثقافة سجال نصراوي/‏ هلالي فيه من الضحك ما يشبه البكاء.• يمطرني صديقي الجميل الكابتن حمود السلوة من حين إلى آخر بومضات اخترت لكم منها هذه الومضات:• من أتقن الصبر لن تكسره الحياة• ومن عرف قيمة الحب.. تهونعليه التضحيات• ومن تقاسم السعادة معالآخرين أحس بقيمة الإنسانيه فكل شيءفي هذه الدنيا.. إما أنيتركك.. أو أن تتركه.