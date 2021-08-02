لا تبدو لي رسوم دخول المحميات البرية والصيد والاحتطاب التي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً واضحة، فغير أنها باهظة فإنها لا توضح المقابل الذي سيحصل عليه المتنزهون !في محميات عالمية مثل بانف وجاسبر الكندية، تشمل رسوم الدخول خدمات عديدة منها توفير جميع الخدمات في مواقع المنتزه، تجد الطرق المعبدة والإرشادات الواضحة إلى البحيرات والشلالات ونقاط التنزه وخرائط المشي ومراكز الاستعلامات والمساعدة، كما تجد الحطب المقطع متوفراً عند مواقد الشواء وكذلك مضخات المياه، وفي كل مكان تنزه هناك دورات مياه نظيفة تتوفر فيها المياه والمناديل، ولاحظوا أنني أتكلم عن محميات طبيعية تتكون من غابات خضراء وبحيرات وأنهر وسواقٍ وشلالات وليس صحراء، فهل ستوفر محمياتنا البرية مثل هذه الخدمات مقابل رسومها ؟!ثم ما معنى أن نمنع الاحتطاب بحجة الحفاظ على البيئة واستعادة ما دمرته سنوات الاحتطاب الجائر، ثم نسمح به مقابل رسوم مالية حتى وإن كان يخص المراكز كما أوضح بيان وزارة البيئة !بصراحة لو فكرت بالتنزه البري مع أفراد أسرتي وعددنا ٧ أشخاص فإن تكلفة الدخول وحدها تجهض الرغبة، فلماذا نجعل من ملجأنا الطبيعي الذي نلجأ له في كل مرة نهرب فيها من هموم المدينة ومسؤولياتها وضغوط حياتها، مهربا باهظ التكلفة يزيد الهموم والأعباء ولا يخففها ؟!