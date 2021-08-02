الغد من مواليد الحاضر، ومن يعيش الحاضر لا بد له من معرفة الماضي.فصياغة التاريخ قائمة على مجموعة أحداث، وأقاويل بغض النظر عن صواب تلك الأحداث أو الأقاويل، الأهم احداث التراكم، ومن كثافة تلك الأحداث تصاغ كذبة ما، عن أحقية فئة، أو دولة، أو أقلية في أمر يخص شعبا آخر، مشكلة هذا الشعب المجاورة الجغرافية، أو العداء المستفحل، أو تقاطع أحداث تاريخية ودينية مع صانعي تلك الكذبة.ولهذا يستوجب على كل شعب قراءة تاريخ بلاده لكي يكون محصنا من أي تلاعب، وهذا التحصين بمعرفة الوقائع منذ منشئها تاريخيا، وتحوراتها عبر السنين السحيقة الغارقة في حب التاريخ، لأن الكذبة التاريخية أو الأداء بالأحقية التاريخية تعمد على جهل الناس بكيفية صياغة كذبة تاريخية.وظهور مصطلح الإنكار التاريخي قائم على إعادة التشكيك أو التشكيل في الحقائق المثبتة في وجدان الناس، وإعادة تركيب التاريخ الماضوي بما لم يكن عليه في الحقيقة، لتكتسب الكذبة التاريخية الطارئة مصداقية لدى الأجيال اللاحقة.وكتابة الكذبة التاريخية وتثبيتها على أنها حقيقة بحاجة إلى كيان داعم لتثبيت الكذبة، والدعم لا ينقطع مع مرور الزمن بل الاستفادة من تعاقب الأجيال بمسح الحقيقة التاريخية وتثبيت الكذبة.وكلما كان التاريخ غائبا لدى الشعوب، كان التثبيت سهلا ميسرا، هذا على مستوى إبقاء الكذبة التاريخية نشطة عبر الزمن، وتسخير الدراسات والأفلام، والروايات التي تؤكد الكذبة التاريخية، ولخلق التعاطف مع المنادين بها تتم صناعة الأفلام وكتابة الروايات وتصوير الضحايا بالمظالم التاريخية التي حدثت لهم، وتكاد دولة العدو الإسرائيلي هي الأنموذج الحقيقي لتأكيد كذبتها التاريخية، وما كذبة الهولوكوست إلا دليل صارخ لتثبيت الكذب التاريخي، وإسرائيل في تحركها (منذ البدء) عمدت لتفصيل الكذب التاريخي عبر الزمن، وما زالت تضع كذبتها وتستغل كل المواقف وكل الإمكانيات لدحرجة كرات الكذب، ورعايتها حتى تغدو كرة بحجم جبل يتحرك بصلابة ويقين.هي دعوة للشعوب لمعرفة تاريخهم والمحافظة على جغرافيتهم من أجل تنقيته من الأكاذيب التي تحاك ضد وجودهم.