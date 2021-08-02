• أن يكون الأهلي ثريا فهذا الطبيعي ولا يمكن أبداً يغفل أو يستغرب ذلك إلا جاهل بالأهلي وتاريخه ورجالاته.• منذ أن عرفت الأهلي لم أقرأ يوما أن داعميه أعلنوا الأرقام التي وهبوها للنادي أو حتى أعلنوا أسماءهم قبل وبعد الأرقام.• ثمة من يغضب لو حاولنا إنصافه وقلنا وهب وأعطى وتكفل وآخرهم الأمير منصور بن مشعل، الذي شوه دعمه في المراحل الماضية بسبب ناس لا تحبه وناس تدعي حبه ولكنها كانت جزءا من التشويه على طريقة ومن الحب ما قتل.• تلك مرحلة واليوم نعيش مرحلة أخرى قدم فيها الأمير منصور بن مشعل للأهلي موقفاً لا يقدر بثمن وأعني اختياره أو انحيازه أو انتخابه للأستاذ ماجد النفيعي رئيساً للأهلي، نعم موقف مثمن من كل الأهلاويين للأمير منصور، الذي لولا أصواته ربما لم يرأس ماجد الأهلي.• السؤال لكل من أحبوا ماجد من أول طلة ماذا يعني هذا الموقف من الأمير منصور؟• عمل ماجد وحب ماجد وكاريزما ماجد تكفي لإنصاف الأمير منصور الذي شوه في المرحلة الماضية من داخل النادي وخارجه.• يقول ماجد النفيعي: الأهلي يحتاج دعم أعضاء شرفه ومحبيه وعلى رأسهم الأمير منصور بن مشعل، النادي في هذا الوقت يسير في مرحلة تصحيح نأمل من الله التوفيق..نسابق الوقت ليعود الأهلي لمكانه الصحيح بدعم المحبين ووقفتهم الكبيرة..‏ومتأكد من تواجدهم كما تعودناهم دائما.‏• وفي أعقاب هذه التغريدة زف رئيس الأهلي البشرى في تغريدة أخرى: تواصل معي الأمير منصور وبنزوره قريباً، ولا راح يقصر في دعم النادي اللي يحبه...‏اللي يحب الأهلي ما يغيب أبد.• وما بين التغريدتين كلام وكلام آخر يعطي تأكيدا أن ثمة تواصلا إيجابيا بين رئيس الأهلي وكل الأهلاويين وأولهم الأمير منصور الذي أدرك أن الأهلي عنده حالة عشق تفرض عليه تأدية واجبه تجاه ناد أحبه ورئيس هو خياره ليلة الانتخابات.• وفي هذا الإطار قلت تفاعلاً مع هذا الحراك الإيجابي: ‏إلى الجماهير الأهلاوية؛ الدعم ثم الدعم إدارتكم عملت وسط ظروف صعبة جداً ونجحت في إسعادكم بـ(صفقات) لم تكن على البال ولا على الخاطر.• وأعني بالدعم من خلال هذه البادرة التي أعلنها النادي حيث سيتم طرح بطاقات عضوية خاصة ومميزة للجمهور الأهلاوي تشمل العديد من المميزات (حضور مباريات وتيشرتات وخصومات و و ...) بالإضافة للتذاكر الموسمية وأدرك أن العشاق لم ولن يترددوا في دعم معشوقهم.• ومضةالأهلي أغلى من الأهلي‏ ولا أدري من أغلى من الثاني‏جمهوره اللي سوات أهلي‏أخواني.. أكثر من أخواني‏«محمد النفيعي» رحمه الله.