في 14 يوليو، أصدر المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني كتابًا أبيض بعنوان «ضمان الحقوق المتساوية لجميع القوميات في شينجيانغ»، الذي قدم بشكل شامل الحقائق عن تطور قضية حقوق الإنسان في شينجيانغ وتقدمها على مدار أكثر من السبعين عامًا الماضية منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو أساس مهم للمجتمع الدولي للتعرف على شينجيانغ الحقيقية. كنت أشتغل في منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم خلال عام 2012 و2014م، وشاهدت بنفسي أن الجماهير من جميع القوميات في شينجيانغ يتمتعون بشكل متساوٍ بجميع الحقوق المدنية، بما في ذلك حقوق الإنسان. يتحد الشعب من جميع القوميات لبناء شينجيانغ الجميلة ويحقق تطورًا وتقدمًا جديدًا في مختلف القضايا بشكل مستمر. يسرنى هنا أن أعرض بإيجاز المحتويات الرئيسية للكتاب الأبيض «ضمان الحقوق المتساوية لجميع القوميات في شينجيانغ» حول عدد الأسئلة التي يهتم بها القراء السعوديون.السؤال الأول: هل يتمتع مواطنو الأقليات القومية في شينجيانغ بالحقوق المدنية على قدم المساواة؟الجواب: جميع القوميات في الصين متساوية. جميع المواطنين، بغض النظر عن الانتماء القومي أو الجنس أو المهنة أو المستوى التعليمي أو المعتقد الديني، كلهم يتمتعون بالحقوق المدنية المنصوص عليها في الدستور والقوانين على قدم المساواة. شينجيانغ ليست استثناء.ولكن لفترة من الزمن، تواطأت قوى «تركستان الشرقية» في الداخل والخارج، بينما روجت القوى الدينية المتطرفة اعتبار كل من لا يتبع الممارسات المتطرفة «كفارًا» وجعلت أيديولوجية التطرف الديني متسللة إلى حياة المواطنين اليومية سعيًا للتدخل في حياة الناس الطبيعية بحجة الدين وانتهاك حق المواطنين في اختيار أسلوب حياتهم. واستخدمت القوى الإرهابية والمتطرفة مشاعر الجماهير الساذجة لقومياتهم وأديانهم تحت ستار القومية والدين، وقامت بنشر أيديولوجية التطرف الديني عن عمد، وحرضت على الكراهية والتمييز بين القوميات ودعت إلى العنف، وبذلك خططت ونفذت آلاف القضايا الإرهابية العنيفة مما عرّض حياة الشعب من جميع القوميات في شينجيانغ لخطر شديد. في مواجهة الوضع القاسي والمعقد لمكافحة الإرهاب والمطالب الملحة للجماهير من جميع القوميات لمكافحة العنف والإرهاب، اتخذت شينجيانغ تدابير حاسمة لمكافحة التطرف بشكل صارم وفقًا للقانون مع الاهتمام بحكم مصادر التطرف، ونفذت إجراءات التثقيف الوقائي لمكافحة الإرهاب والتطرف من خلال الأساليب مثل إنشاء مراكز التعليم والتدريب المهني لحماية حقوق الإنسان الأساسية للمواطنين إلى أقصى حد ممكن تجنّبًا من انتهاك الإرهاب والتطرف. منذ تنفيذ هذه الإجراءات، لم تشهد شينجيانغ حادثًا إرهابيًا عنيفًا واحدًا لأكثر من أربع سنوات متتالية، وقد تم ضمان الحق في الحياة والحرية لجميع جماهير القوميات في شينجيانغ بشكل فعال وكبح تسلل التطرف بشكل فعال.السؤال الثاني: هل تتمتع الأقليات القومية في شينجيانغ بحقوق سياسية متساوية؟الجواب: يتمتع كل القوميات في شينجيانغ بالحقوق السياسية المتساوية بما فيها حق التصويت والترشح للانتخابات. إن نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي هو نظام سياسي أساسي في الصين. باعتبارها منطقة يقطن فيها القوميات المتعددة، منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم هي منطقة وحيدة في الصين تتمتع بالحكم الذاتي الثلاثي مستويات (منطقة ذاتية الحكم وولاية ذاتية الحكم ومحافظة ذاتية الحكم)، وتدير شؤونها المحلية الخاصة بشكل مستقل.تبلغ نسبة النواب من الأقليات القومية 62.3% من بين 61 نائبًا للدورة الحالية من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذين انتخبتهم منطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم، كذلك من نواب الدورة الحالية من المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، 34 نائبًا يسكنون في شينجيانغ، و18 نائبا يمثل 52.9% من النواب ينتمون إلى الأقليات القومية. الآن، لقد أنشأت شينجيانغ 3389 لجنة المقيمين في المدن و8906 لجنة القرويين في الأرياف، وأصبح الشعب من جميع القوميات في شينجيانغ سادة أنفسهم حقيقيًا.السؤال الثالث: هل يتمتع كل القوميات في شينجيانغ بالحقوق المتساوية في التنمية الاقتصادية؟الجواب: تتمسك شينجيانغ بفكرة تنموية باعتبار الشعب محورًا لها ويتمتع كل القوميات بفرصة تنموية متساوية ويشارك في التنمية والبناء ويتمتع بالحياة السعيدة معًا ويحظى حق الاقتصاد بالضمان الفعال.من عام 1955 إلى عام 2020، زاد إجمالي الناتج المحلي لمنطقة شينجيانغ الويغورية الذاتية الحكم من 1.231 مليار يوان (يساوى 189 مليون دولار تقريبًا) إلى 1.379758 تريليون يوان (يساوى 213.336 مليار دولار تقريبًا)، بزيادة 160.3 ضعفًا. من عام 1978 إلى عام 2020، زاد نصيب الفرد من الدخل القابل للتصرف لسكان المناطق الحضرية والريفية بنسبة 108.2 أضعاف و116.9 ضعف على التوالي. تستخدم شينجيانغ أكثر من 70% من الإنفاق العادي للميزانية العامة في ضمان وتحسين معيشة الشعب كل عام، ويرتفع مستوى الحياة الأساسية للجماهير من القوميات المتعددة باستمرار. حتى نهاية عام 2020، وفقًا للمعيار الحالي، تم انتشال 2.73 مليون من فقراء الأرياف في شينجيانغ من براثن الفقر وتم شطب جميع القرى الفقيرة البالغ عددها 3666 من قائمة القرى الفقيرة وخلعت جميع المحافظات الفقيرة البالغ عددها 32 قبعات الفقر، وتتماشى مع الشعب الصيني بأجمعه إلى مجتمع رغيد الحياة.السؤال الرابع: هل تتمتع الأقليات القومية في شينجيانغ بفرص العمل المتساوية؟الجواب: تضمن شينجيانغ بشكل صارم الحقوق والمصالح الشرعية للعمال في التوظيف المتساوي والحصول على الأجر والمشاركة في التأمين الاجتماعي والراحة والإجازة والسلامة المهنية وفقًا للقانون. تتمسك شينجيانغ بتعزيز التوظيف باعتبارها أكبر مشروع معيشة الشعب وتجمع بين التوظيف بإرادة العمال المستقلة ودور السوق في تعديل التوظيف ودور الحكومة في تعزيز التوظيف وتشجيع ريادة الأعمال، وتستثمر أكثر قوى في تدريب التوظيف وتزيد الدعم للمناطق التي تعاني من الفقر المدقع والمجموعات الرئيسية للتوظيف. فضلاً عن ذلك، تحترم الحكومة تمامًا رغبة العمال في التوظيف وتنفيذ إدارة ديناميكية للأسماء الحقيقية للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التوظيف وللأسر التي لا أحد فيها يعمل، وتقديم مساعدة دقيقة حسب التصنيف. لقد حققت شينجيانغ الهدف الذي يعمل شخص واحد على الأقل في كل أسرة. من عام 2014 إلى عام 2020، زاد العدد الإجمالي للعمالة في شينجيانغ بـ 19.4%، وأنشأ أكثر من 470 ألف فرصة عمل حضرية جديدة سنويًا، منها 31.72% في جنوب شينجيانغ.السؤال الخامس: هل تم ضمان حقوق اللغات والثقافات لجميع الأقليات القومية في شينجيانغ؟الجواب: تم ضمان حقوق الثقافات واللغات لجميع القوميات في شينجيانغ بشكل جيد. تولي شينجيانغ اهتمامًا كبيرًا لحقوق اللغات والثقافات لجميع القوميات وتوفر الظروف للمواطنين في تعلم واستخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة الشائعة الاستخدام في البلاد حيث تشجع جميعها على تعلم اللغات من بعضها البعض. في الوقت الحاضر، تستخدم مختلف القوميات في شينجيانغ أكثر من 10 لغات منطوقة ومكتوبة، وتقدم دروس اللغات المنطوقة والمكتوبة للأقليات القومية في المدارس الابتدائية والمتوسطة. وكما تستخدم الأجهزة الذاتية الحكم على مختلف مستويات اللغة المنطوقة والمكتوبة الشائعة الاستخدام في البلاد واللغات المنطوقة والمكتوبة للقوميات في الوقت نفسه أثناء أداء الواجبات الرسمية. لقد غطت الخدمات التسهيلية من متعددة اللغات المواقع العامة مثل المحلات التجارية ومكاتب البريد والاتصالات والمؤسسات الطبية واللافتات الارشادية للمواصلات.السؤال السادس: ما الإجراءات التي اتخذتها شينجيانغ للوقاية من الوباء والسيطرة على الجائحة «كوفيد-١٩»؟الجواب: ظلت شينجيانغ تتمسك بوضع سلامة الحياة لجماهير مختلف القوميات وصحتهم في المقام الأول وتولى اهتمامًا بالوقاية من الوباء والسيطرة عليه من حيث الحد من انتقاله من خارج البلاد وانتشاره المحلي بشكل دقيق وتعالج المصابين بصورة علمية. وتجرى فحص الحمض النووي وتطعيم لقاحات «كوفيد-19» مجانًا للشعب بأسره وتعزز الإغاثة والمساعدة على المحتاجين من كافة القوميات. لقد قدمت شينجيانغ الدعم والمعونة للمجموعات المحتاجة الذين تأثروا بالمرض والكوارث والجائحة بقيمة 2.113 مليار يوان، ما يعادل 327 مليون دولار، والاستفادة منه 3.8534 مليون شخص.السؤال السابع: هل تتمتع الأقليات القومية في شينجيانغ بحق الإنجاب المتساوي؟الجواب: يحدد دستور الصين وقوانينها بوضوح ضمان حق الإنجاب والتزام تنظيم الأسرة لجميع المواطنين. تعتبر سياسة تنظيم الأسرة سياسة وطنية أساسية في الصين، ولكن تنفيذها للأقليات القومية أكثر تسامحًا بالمقارنة مع ما نفذها لقومية هان، وهذا سبب مهم للازدياد المستمر لعدد سكان الأقليات القومية سريعًا نسبيًا في شينجيانغ. في الوقت الحاضر، تطبق شينجيانغ أحدث سياسة تنظيم الأسرة لجميع القوميات فيها مثل القوميات الأخرى في أنحاء الصين، أي يستطيع الزوجان إنجاب 3 أولاد على الأكثر طوعًا بدلاً من ولدين. وقد زاد عدد سكان القومية الويغرية في شينجيانغ بنحو 1.623 مليون من عام 2010 إلى عام 2020 بزيادة 16.2%.السؤال الثامن: هل تتمتع الأقليات القومية في شينجيانغ بحق التعلم على أساس المساواة؟الجواب: تسعى شينجيانغ لضمان حق متساوي في تلقي التعليم لكل مواطنين بشكل فعال. تعمل شينجيانغ بقوة على تطوير التربية والتعليم من أجل ضمان حق المواطنين للتعلم على نحو شامل. في عام 2020، وصل معدل التأكد للتعليم الإلزامي لمدة 9 سنوات في شينجيانغ إلى أكثر من 95.69%، وقد حققت أربع محافظات والولايات في جنوب شينجيانغ التعليم المجاني لمدة 15 سنة كاملة بالنسبة للطلاب ابتداء من روض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية. وتوجد روضة الأطفال في كل قرى في شينجيانغ وتوفر للتلاميذ وجبات الفطور والغداء المجانية من أجل تجنب تلميذ واحد من التسرب من الدراسة أو التوقف عنها.تعزز شينجيانغ بناء المدارس الداخلية بالضواحي والبلدات لكي تحل مشكلة الدراسة للأطفال في المناطق الزراعية والرعوية النائية وتواصل زيادة الاستثمار في التعليم. في عام 2020، وصلت النفقات العادية للميزانية العامة للتعليم إلى 101.8 مليار يوان (حوالي 16.7 مليار دولار)، استفاد منها حوالى 6.6634 ملايين شخص.وقد أصبح منظومة التعليم العالي في شينجيانغ أكثر اكتمالاً يومًا فيومًا، حيث توجد فيها حاليًا 56 جامعة. حتى عام 2020، بلغ عدد خريجي الجامعات 2.115 مليون شخص، ويمثل طلاب الأقليات 36.3% منهم.السؤال التاسع: هل يتمتع شعب شينجيانغ بحرية الاعتقاد الديني؟ هل يمكن للمسلمين في شينجيانغ أن يمارسوا الأنشطة الدينية الطبيعية؟الجواب: يحترم دستور الصين حرية الاعتقاد الديني ويحميها. يتمتع المواطنون في شينجيانغ بحرية في اعتقاد الدين وعدم اعتقاد الدين والحرية في اعتقاد هذا الدين أو ذلك.هناك العديد من الأديان في شينجيانغ، بما في ذلك الإسلام والبوذية والمسحية والكاثوليكية والطاوية والأرثوذكسية الشرقية. تدير المنظمات الدينية والمواطنون الأنشطة الدينية الطبيعية بأنفسهم، وهي محمية بالقوانين.تنظم الجمعية الإسلامية الصينية المتدينين الصينيين السفر إلى السعودية للحج كل عام، وتقدم للحجاج المساعدات الطبية والترجمة وغيرها ضمانًا لأمن الحج وسلامته. كما تقام الأنشطة الدينية المختلفة بمناسبات شتى في الأعياد الكبرى. وفي الوقت نفسه، تمول الحكومة إصلاح المساجد وصيانتها وتحسين الظروف من حيث المياه والكهرباء والخدمة الطبية وأجهزة الوضوء فيها.عندما نستعرض التاريخ قبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية، يمكن أن نجد أن شعب شينجيانغ من مختلف القوميات كانوا تعرضوا للمحن وعانوا الاضطهاد من قبل القوى الإمبريالية المستفزة والإقطاعية المستغلة والدينية المميزة، ووضعهم الاجتماعي منخفض للغاية حتى لا يستطيع التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.في عام 1949، قاد الحزب الشيوعي الصيني الشعب من جميع القوميات في إنجاح إطاحة الحكم الإمبريالية والإقطاعية والرأسمالية البيروقراطية، وأسس جمهورية الصين الشعبية. وتحرر شعب شينجيانغ من جميع القوميات سويا مع أبناء الشعب في كل البلاد وأصبحوا سادة بلادهم بأنفسهم.تَعتبر الصين الجديدة التمسك بالمساواة والتضامن والازدهار المشترك بين جميع القوميات مبادئ أساسية لمعالجة مشكلة القوميات والتعامل مع علاقاتها وتمارس نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي في المناطق المأهولة بالأقليات القومية.منذ أكثر من 70 عامًا، ظل الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية يتمسكان بمفهوم حقوق الإنسان يتمحور حول الشعب، ويعتبران حق البقاء والتنمية أولوية حقوق الإنسان الأساسية، ويدمجان بين مبادئ حقوق الإنسان العامة والواقع الملموس الصيني، يواصلان في إثراء وتطوير البرامج الشاملة لحكم شينجيانغ بالمبادئ التوجيهية التالية: حكم شينجيانغ وفقًا للقانون والحفاظ على استقرارها من خلال التوحيد القومي وتغذية ثقافاتها وتعزيز الرخاء المشترك بين السكان المحليين وتطويرها من منظور طويل الأجل. لقد أعطت الصين الأولوية لتأمين رفاهية شعب شينجيانغ وتحسينها ودفعت بقوة قضايا مختلفة فيها وتقاسمت ثمار الإصلاح والتنمية مع الجماهير من جميع القوميات من أجل ضمان حقوقهم المتساوية في المشاركة والتنمية. بفضل هذه الجهود الدؤوبة، أحرزت قضية حقوق الإنسان في شينجيانغ تقدما جديدا مطردا.خلال الفترة، تجاهلت بعض القوى المناهضة للصين الجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة الصينية لحماية الحقوق المتساوية لجميع القوميات وتقدمها التاريخي الذي يُحرَز في مجال حقوق الإنسان في شينجيانغ، فشوهوا الحقائق وزوروا من لا شيء وضخموا الموضوعات المتعلقة بشينجيانغ بشكل تعسفي في محاولة تشويه صورة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين، وبذلك كبح تنمية الصين وتخريب ازدهار شينجيانغ واستقرارها، الأمر الذي لم يثير السخط الشديد والمعارضة الحازمة لجميع الأبناء الصينيين فحسب، بما في ذلك الشعب من جميع القوميات في شينجيانغ، بل يجلب الإدانة من قبل قوى العدل الدولية. ففى الدورة السابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وقعت 68 دول على خطاب مشترك للتعبير عن دعمها للصين وأيدت أكثر من 20 دولة أخرى موقف الصين ووصلت صداها ودعمها للصين من خلال الخطب الفردية والرسائل المشتركة. إنه صوت عادل مشترك يعارض بشدة تسييس قضايا حقوق الإنسان واتخاذ ازدواجية المعايير في السعي للتدخل في الشؤون الداخلية للصين بحجة حقوق الإنسان. هذا ليس فقط دعما قويا للصين وبل الحفاظ الثابت على أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأيضا على الإنصاف والعدالة الدوليين.من المعروف، إن العمليات العسكرية في بلدان عديدة بمنطقة الشرق الأوسط التي فرضت عليها الولايات المتحدة بصفتها دولة شنت أكثر حروبًا بعد الحرب العالمية الثانية، سبّبت أكثر من 800 ألف ضحية وملايين اللاجئين.وفضلاً عن ذلك، تم العثور على الآلاف من رفات أطفال السكان الأصليين في المدارس الداخلية في كندا. وبعض الدول الغربية ميّزت بشكل نظامي ضد الأقليات العرقية الآسيوية والأفريقية والأقليات العرقية الأخرى، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مراكزها لاحتجاز المهاجرين وقتل مدنيين دون تمييز في عمليات عسكرية في الخارج وألحقت أضرارًا جسيمة بحقوق الإنسان من خلال الإجراءات القسرية الانفرادية. كل ذلك يخص دون استثناء بجريمة كبرى. وهذه الدول بذاتها التي تنتهك حقوق الإنسان ودائمًا ما تتكبر وتتخذ وضعية «وعّاظ حقوق الإنسان»، تستخدم حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، كم هو فاحش؟!المساواة القومية هي أحد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصين. يعتبر الحزب الشيوعي الصيني دائمًا أن مهمته هي السعي إلى تحقيق المساواة والسعادة للشعب، وقد شرعت في الطريق الصحيح ذي الخصائص الصينية لحل القضايا القومية، فالشعب من جميع القوميات على أرض شينجيانغ يتمتعون حقًا بالمساواة والحرية والكرامة والسعادة، وتحدوهم الثقة الكاملة بمستقبل أفضل لشينجيانغ. نرحب بالأصدقاء الذين يهتمون حقا بشينجيانغ لزيارتها شخصيًا ويشعرون بجمال شينجيانغ وواقعها وتطوراتها المستمرة والوئام بين قومياتها المختلفة.يرجى زيارة الرابط أدناه إذا كنت تريد معرفة المزيد:http:/‏‏‏/‏‏‏www.scio.gov.cn/‏‏‏zfbps/‏‏‏32832/‏‏‏Document/‏‏‏1708579/‏‏‏1708579.htm