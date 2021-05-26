• النصر ربما هو الأكثر ثراء بين الأندية السعودية والأكثر صرفاً والأكثر مديونيات!• قد أتفق في الأولى والثانية وأسأل الزميل عبدالعزيز المريسل عن الثالثة لكي -على الأقل- أتيقن من حقيقة الثلاثمائة مليون التي أعلنها رئيس النصر في برنامج كورة، واخترت المريسل كونه لا يتحسس من أسئلتي مثل ذاك وذاك!• المهم عندي ليس كم صرف بقدر ماذا تحقق للنصر نتيجة هذا الثراء!• كأس سوبر في ميزان البطولات لا يمكن أن أعتبره بطولة توازي الدوري أو كأس آسيا أو كأس الملك ولا يمكن أن يتم القياس عليه في ميدان البطولات الثقيلة!• يجب على النصراويين أن يلتفتوا حولهم وينظروا للهلال كم صرف وكم أنجز وما الثمن الذي دفعه الهلاليون في البطولات الأربع التي حققتها إدارة فهد بن نافل بدلاً من مطاردة وهم مؤامرات يسوقها له إعلامه ويتلقفها المشجع البسيط!• أقدر أسمي فريق النصر الحالي فريق المليار ريال، لكن ما هو الناتج؟• كأس سوبر أمام أربع بطولات لمنافسه وهذا في اعتقادي الجازم إخفاق كبير ومن يرى غير ذلك أجزم بأنه لا يحب النصر.(2)• أخيراً حضر من كسر بل حطم القاعدة وقال نحن وصلنا هنا لنكتب التاريخ.• التعاون والفيصلي على النهائي الكبير يداً بيد لكتابة أو رسم لوحة العشاء الأخير!• أين الأربعة الذين اعتادوا على أن يتبادلوا الأدوار على منصة التتويج؛ يا بطل يا وصيف؟• جميل أن نرى التعاون والفيصلي يتوشحان رداء معنيا ببطل سيواسي الوصيف.. ورائع أن نرى فريقين لا يملكان مال النصر أو الأهلي أو الاتحاد لكنهما يملكان طموحا زرع من خلال رئيس ورئيس آخر.• ومضة• يقول محمد متولي الشعراوي ‏«إذا أهمّك أمر غيرك، فاعلم بأنّك ذو طبعٍ أصيل‏وإذا رأيت في غيرك جمالاً، فاعلم بأنّ داخلك جميلاً‏وإذا راعيتَ معروف غيرك، فاعلم بأنّك للوفاء خليل».