• الهلال يتوج بطلاً للدوري للمرة السابعة عشرة فهل من محتج.• الحسابات تقول بقيت له نقطتان من ست نقاط ما زالت في الملعب، أما أنا فقلت إن مباراة التعاون ستمنحه اللقب والتتويج في الجولة الأخيرة أمام الفيصلي.• هنا أتحدث عمّا أراه وفق معطيات تقول إن الأمر حسم، ولا داعي إلى مطاردة وهم الأرقام.• ربما أسمع من يقول إن هذا تخدير وأتفق معهم لو كان الأمر مرتبطا بفريق غير الهلال.• سيحسمها الليلة الزعيم ولا غرو في ذلك فهو المتوج دائماً، لكن ماذا عن من أرهقتهم بطولات الهلال هل هناك حملة قادمة نشكك من خلالها في الدوري رقم (17) هات ما عندكم فقد أكون معينا لكم في إفساد هذه الفرحة بشرط أن تكون الحجة حجة التشكيك خارج نطاق التحكيم.• الهلال سيفرح جماهيره الليلة مثل ما يفعل كل عام، فماذا لو قمنا بدراسة هذا النموذج الهلالي ومن ثم قدمناه ورقة عمل لأنديتنا التي تحتاج إلى ربع بطولات الهلال بدلاً من السقوط في مربع عبارات لا أصل لها في قاموس التحفيز.• حسم الهلال الدوري أو هو على وشك حسمه هذا المساء ولا يعنيه إعلام شكك أو جمهور غبنه هذا الحسم بقدر ما يعنيه ماذا يريد غداً.• الهلاليون لا ينظرون لفريق خسر أو ناد سقط وأسقط، بقدر ما يعنيه البطولات ولا شيء غير البطولات.• يتعدد المنافسون والهلال ثابت في قمته حيث يقع القمر ولا يمكن أن يرضى بما دون النجوم، فلماذا لا تغارون منه وتجعلونه المتحرك على منصة البطولات وأنتم الثابتون.• لا يعنيني ماذا يقول إعلام الهلال بقدر ما يعنيني ماذا يفعل الهلال على أرض الميدان.• ما يميز الهلال أنكم مشغولون به وهو مشغول بالبطولات فقط فقط فقط.• قد تملك المال وتحضر به كل النجوم لكن ثمة ثقافة أجيال مرتبطة بالهلال لا تشترى ولا تباع بقدر ما تزرع وتتوارثها الأجيال وعليه ابحثوا عن الثقافة الهلالية بل اطلبوها ولو في الصين أليس هو علماً يجب أن يدرس.• أخيراً: إذا كان مع قدوم أي رئيس للأهلي أو إداري يتم محاصرته بهذا الكم من الهجوم غير المبرر فـ(المحصلة) النهائية وضع النادي في أزمة تليها أخرى والمتضرر النادي، صحيح النقد ظاهرة صحية لكن في وقته، أما الآن فما أراه تصفية حسابات ضحيتها الأهلي.. هل تعلم عزيزي المحتقن أن إدارة النفيعي لم تبدأ بعد.