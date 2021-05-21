• لا مجال للاجتهاد، فما يحدث للأهلي نتيجة عمل تخريبي كبير، وإن قلت تدميري فهو كذلك..!• خسر وخسر وخسر، ولا يوجد فريق في الدوري لم يأخذ حصته من الأهلي وعليه إن أردتم إصلاح الأهلي ابحثوا عن العلة من داخل الأهلي بدلاً من مطاردة وهم المؤامرة من الخارج.• إدارات تضرب إدارات، ولاعبون ضد لاعبين، وسماسرة عاثوا فيه فساداً، ولاعبون تم ترحيلهم هنا وهناك وكل صفقة لها ثمن شيء بنص القيمة وشيء بها كلها والقسمة على أكثر من ثلاثة وأحياناً أربعة..!• حالة فراغ عاشها الأهلي برحيل الأمير خالد بن عبدالله وما زال يعيشها هي من جعلت من حضر القسمة فليقتسم..!• حتى الأمير منصور بن مشعل الذي كنت أرى فيه رجل المرحلة غشّوه -جماعات وأفرادا- وقلصوا دعمه تحت مبررات سماسرة وربطوا به نتيجة فشلهم مع أنهم أساس الفشل..!• من رحّل سوزا وجانيني إلى تركيا؟ ومن حوّل بلايلي إلى قطر؟ ومن بطل لوحة العشاء الأخير في نقل عبدالفتاح عسيري إلى النصر..؟• المجحد والخبراني والبركه والبكر أربعة لاعبين تعاقد معهم الأهلي من خلال الأمير منصور فتم إعارة البركة وتجميد المجحد وركن البكر فنياً من خلال فلادان، وقد يكون انتقاماً فما يحدث من صراعات في الأهلي جعلت الكل يحذر الكل..• أسأل هنا عن الفاتورة وليس غيرها كتأكيد أن المسألة فيها طحن واسترزاق ويا أهلي لك الله..!• اسألوا طارق كيال وقبله محمد الحارثي وبعده نايف قاضي ماذا وجدوا على أوراق مكاتبهم من أسرار لو قيل نصفها ستدركون عن ماذا أتحدث وستعرفون حقيقة اعطوا فلانا إجازة ولا تعطوا فلانا، والأوامر من أكثر من شخص..• الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل عاد لا لينصب زياد اليوسف رئيساً، بل جاء من أجل إعادة حقوق الأهلي للأهلي من خلال بحث كل الملفات من فترة رئاسته إلى فترة تكليف وليد سلطان، وهي الملفات التي سيتم من خلالها الوصول إلى حقيقة من عبث بمقدرات الأهلي ومن دعم ومن سرق، إلا أن هذا التوجه لم يرق للمتورطين أو الخائفين أو من على رؤوسهم بطحا، فشغلوا تويتر ضد هذا التوجه وهو توجه لن يتوقف أبداً لاسيما أن وزارة الرياضة مع أي توجه يحمي حقوق الأندية.• أعرف ماجد النفيعي، وأدرك أنه لا يمكن أن يرضى أن يستمر الأهلي يأكل من خلال ناس هم من عبثوا بالأهلي ولا أعتقد أن الأمير منصور بن مشعل الرجل الذي نصب النفيعي رئيساً سيترك ظهره مكشوفاً لتجار المراحل وقراصنة العقود.• الأهلي يحتاج إصلاحاً من الداخل، وقبل ذلك يحتاج إكمال مشروع الأمير تركي بن محمد من خلال ملفات تدين أصحابها، ففي عهد الأمير محمد بن سلمان سهل كشف أي متورط في ظرف ساعة متى ما أحالت كل الأوراق إلى الجهات المعنية.• أخيراً:هذا الملف سيظل شغلي الشاغل حتى يتم التعاطي معه بقوة وحزم وعزم، وعندها سأردد بصوت عالٍ: ما ضاع حق ووراه مطالب..!