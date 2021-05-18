ترتبط الأعيادُ الأصيلة للأمم تاريخيا بالمناسبات الدينية: التعبدية منها، أو المتعلقة بحدث تاريخي خارق للعادة؛ وهي عموماً مناسبات إيجابية في بناء وحياة المجتمعات، أما الأحداث السلبية فهي مناسباتٌ قاتمة، يميل البعض لتجديد ذكراها بهدف الاعتبار، ولكنها بداهة لا تسمى عيدا.وقد يأتي العيد في ظروف استثنائية من فقد وحزن أو حالة من اكتئاب، فنجد البعض لا شعورياً يردد بيت المتنبي الشهير «عيد بأية حال عدت يا عيد» فيطارد أسماعنا ويتصدر مواقع التواصل الاجتماعي صداه! عندها أعلم أنك مصاب بحالة اكتئاب وأنك فرد ضمن مجموعة تشكل ظاهرة عالمية يُطلق عليها «اكتئاب ديسمبر» باعتباره شهر الاحتفالات برأس السنة والكريسميس وهي حالة مؤقتة من الشعور بالقلق والاكتئاب أثناء فترات الاحتفالات بالأعياد.وتشير هذه الظاهرة -أقصد ظاهرة ارتباط العيد بالحزن- إلى علاقة بين متناقضين الفرح والحزن، وكأن «الضد يُظهر حسنه الضد» هذه الثنائية العجيبة تثير بدواخلنا السؤال القلق لماذا الخوف من الفرح؟ ولماذا يبدو الفرح عابراً في زمان الحزن الممتد على خرائط أرواحنا؟!والمفارقة العجيبة في هذه الحالة بأن سجل المتنبي السبق ذاته في حالتي الحزن والفرح باستقبال العيد بمطلعه في قصيدته الشهيرة:عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُبمَا مَضَى أمْ لأمْرٍ فيكَ تجْديدُأمّا الأحِبّةُ فالبَيْداءُ دونَهُمُفَلَيتَ دونَكَ بِيدا دونَهَا بِيدُوسبقه بتسجيله أيضا بيتاً شهيراً يهنئ بالعيد وهي تهنئة لا تضاهى، وجعلها المتنبي صالحة لمخاطبة أي شخص في تلك القصيدة التي حملت بيتا له يهنئ فيها سيف الدولة بالعيد (وكان العيد عيد الأضحى) ويقول:هنيئاً لك العيد الذي أنت عيدهوعيد لمن صلى وضحى وكبرا!!ولم يخل الشعر الحديث من شاعر ارتبط اسمه بالمرض والألم هو الشاعر حمد بن سعد الحجي، الذي تميزت شعريته بالصدق والعذوبة وتجلت براعته في الغزل وفي حبه وشوقه إلى وطنه وتعلقه به، ورغم شاعريته الرقيقة أصيب الحجي بمرض نفسي لازمه حتى فارق الحياة، ففي إحدى رحلاته العلاجية حلَّ عليه العيد الذي ارتبط معه بفقده لوطنه وأحبابه، وقد كان عيده وهو الغريب ألماً وانبعاثاً وأسىً.. يقول:يا عيد وافيت والأشجان مرخية‏سدولها ونعيم الروح مفقودلا الأهل عندي ولا الأحباب جيرتهمحولي فقلبي رهين الشوق مفؤودساكني نجد أنا بعد بينكم‏ كأنما قد شوى الأضلاع سفودأنا المتيم والأحداث شاهدةمن الهموم علت وجهي تجاعيدولعل قبول اللحظة بكل حمولاتها هي التي تفتح لنا بابا للفرح والسرور، يقول جلال الدين الرومي «في اللحظة التي تتقبل بها بكل كل شيء حتى الآلام، يُفتح لك الباب» !!