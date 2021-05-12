ارتبط شهر رمضان المبارك منذ البدايات التلفزيونية باستحضار التاريخ وشخوصه وإعادة إنتاجه في قوالب متنوعة من أبرزها الدراما. ومع مرور الوقت وتزايد المؤثرات البصرية والصوتية وإعادة رسم الحركة الزمنية للأحداث بشكل محترف، أصبح المشاهدون مدفوعين نحو السير التاريخية مستمتعين بلحظات معينة منها ومعايشتها بقدر كبير من الإدراك والاستيعاب والعاطفة والارتباط. إضافة لدخول الكوميديا والمسابقات والوثائقيات المرتبطة بهوية الشهر وخصوصيته.توخي الحذر والحياد والبساطة في بداية الأمر كانت عناوين رئيسية تحكم المحتوى التلفزيوني وصناعة الدراما بشكل خاص. فكان تناول التاريخ وسردياته يعتمد سياسة السكوت عن الكثير من الوقائع بصفتها محرمات قد يؤدي تناولها إلى الدخول في تهديد أمن المجتمع الواحد وتفكيكه بمعاول الخلاف والانشقاق وفرقة العصبيات حتى، للدرجة التي ظلم بها التاريخ بظلم شخوصه وعدم وضعهم في مواقعهم الصحيحة إما بطمس بعض الأحداث وإهمالها أو بإخراجها من سياقها الزمني. وقد لعب الإعلام الحكومي آنذاك دوراً رئيسياً في فرض سيطرته على فضاء الإنتاج والإعلام بشكل عام من خلال تقييده لحرية المنتجين والكتّاب والمخرجين وإبقائهم ضمن حدود مرسومة لهم بدقة، بصفته يحكم ما كان متاحاً من منصات آنذاك.. واستغلت المؤسسات الدينية سطوتها في تأطير أغلب الأعمال ومحاربتها. لتنصب على إثر ذلك جهود المنتجين والكتاب والمخرجين والطواقم الفنية إلى الالتفاف على الأحداث المفصلية وتفادي المساس بالمحاذير التاريخية بثالوثها المحرم السياسي والديني والجنسي كي تقبل أعمالهم وتجاز.ما إن بدأت ثورة التقنيات والتواصل الاجتماعي وانتشار ثقافة الفضاء المفتوح، حتى دخلنا من دون سابق إنذار إلى مرحلة جديدة تحكمها ثقافة استهلاكية لا تقيم وزناً لمعايير الدقة والجودة ولا تتحرى المنهجية العلمية ولا تتفادى المجاهرة بالأخطاء بقدر تركيزها على أهمية الانتشار بأي ثمن. ووقع المشاهد ضحية لأمزجة ورغبات من يعملون في خط إنتاج ذلك المحتوى «دون عقال». وسقطت الأحداث والجغرافيا والوقائع والأسباب في طريق المواقف الشخصية والإثارة والتبرير والإدانة للتاريخ بلا أساس علمي ولا أدنى اعتراف بمعايير الجودة الفنية والإبداعية ومدارسها ولا حتى بالمصداقية. فكل شيء محكوم بالانطباعات القطعية بلا دليل وبلغة وصفية غير دقيقة. لتصادر بعد ذلك حرية المتلقي وتسلب إرادته بتغييب عقله.من مر سريعاً على ما أمطرتنا به الفضائيات العربية بمختلف أشكالها خلال شهر رمضان المبارك، سيجد أننا تعرضنا في فترة زمنية قصيرة إلى حالة مكثفة من الانفلات وضياع البوصلة والتشوه البصري والنفسي والعقلي. وكان الأمر بمثابة جريمة صامتة الأثر لكنها فاعلة على المدى الطويل. محتوى إعلامي يملؤه التسطيح والهشاشة، لا تغذي برامجه الثقافية عقلاً بمعرفة ولا إدراكاً بملكة تحليل أو عمق أو دقة أو حياد. ولم ترق فنونه في أغلبها لتقديم جرعة كوميدية أو عاطفية تحترم الإنسان ولا تحط من قدره بالسخرية من هيئته أو عرقه أو مستواه الاجتماعي بقدر تسويقها للعته النفسي. أما الدراما فلم تخرج عن دائرة التكرار لبطولات الفتوات وتسويق البلطجة وترميز مدمني المخدرات وتجارها، وانتهاك المرأة والحط من قدرها بتقديمها كسلعة رخيصة مليئة بالجنس والغريزة وسوء الخلق. ناهيك عن لغة شوارعية تملأها قلة التهذيب.مضى الشهر شاهداً على أننا نعيش أزمة في صناعة محتوى جيد. ولم تلتفت خطوط الإنتاج إلى ما حولها من فضاءات إنسانية وثقافية وأدبية مليئة بالمادة الجيدة التي تصلح أن تكون في أغلبها بوصلة لما يمكن تقديمه للمشاهد. وليس العالم العربي والخليجي بشكل خاص ببعيد عن كل ذلك لأنه يزخر بتنوعه وقصصه وكوميدياه وخصوصيته التي يمكن تناولها بشكل أكثر عمقاً من أن يقدمها أشخاص يفتقدون للتأهيل والتخصص على أقل تقدير، لأن المحتوى الجيد لا يصنعه المتطفلون ولا الرغبويون الذين يريدون أن يقرروا للمشاهد طريقة تفكيره بفرضهم لأحكامهم الشخصية وسطحيتهم وعقدهم الدينية والطائفية، لأن العالم أكبر من يؤطر أو تعاد صياغته بهذا الشكل.