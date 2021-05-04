• اليوم يعلن رسمياً رئيس الأهلي الجديد إما ماجد النفيعي أو زياد اليوسف، وأياً كان الاسم سنظل على سيرتنا الأولى مع الأهلي التي تربينا عليها ولن نحيد عنها بتاتاً البتة.• سندعم المسيرة بالرأي الصادق والكلمة الهادفة؛ لأننا في الأول والأخير عشاق يهمنا في نهاية الأمر الأهلي.• قبل أن نزف التهاني والتبريكات له يجب أن نذكر القادم لكرسي رئاسة الأهلي أن المهمة تحتاج عملاً، والملفات ثقيلة على اعتبار أن الأهلي نادٍ وليس فريقاً، مع أن الفريق لوحده يحتاج عملاً جباراً لإعادة صياغته ووضعه في حيث يجب أن يكون.• لن نثقل عليك يا من ستترأس الأهلي هذا المساء بما يفترض أن تقدمه وما يجب أن تفعله فهذه من البديهيات عندك، لكن ثمة أولويات معنية بفريق القدم الذي سيخوض بداية من الجمعة مباريات مفصلية في الدوري ينبغي أن يكون لك من خلالها بصمة بدعم وتحفيز الفريق الذي خرج من التصفيات الآسيوية بكارثة تحكيمية أنت وإدارتك أيها القادم الجديد قادرون مع ريجيكامب على إخراج الفريق من ارتدادها السلبي على اللاعبين.• ولا أرى أن في هذا العمل المؤسساتي الذي منحت فيه وزارة الرياضة الجمعيات العمومية حق اختيار رئيس ما يغضب شخصاً ويرضي آخر بقدر ما تعطي الجمعية الحق في ممارسة حقها القانوني في هذا السباق الانتخابي الذي أرى أن الكاسب فيه الأهلي.• المهم يا ماجد ويا زياد أن تستفيدا من بعضكما بغض النظر من الفائز، ففي نهاية الأمر حضرتما من أجل الأهلي فاتّحدا من أجله.(2)• لم يُظلَم آسيوياً فريقٌ مثلما ظُلِم الأهلي، ومع ذلك لم نرَ أيَّ بيانٍ أو مذكرة احتجاج من النادي (الراقي) جداً، في حين كان صوت إعلام الأهلي عالياً في ظل التقليل منه من بعض#جماهير الأهلي..!(3)• (تركي آل الشيخ)(مالئ المشهد، وشاغل الجيل..)(رجل أتى ليبقى!)(خالد الجريوي).• ومضة:إياك أعني: «مِن أجل أن يثبتوا وجودهم، يشوهون سِيَر الآخرين».