• طبيعي أن نتخذ موقفاً معلناً ضد من استغلوا طيبتنا وعاطفتنا وكرمنا سنوات وسنوات، فنحن كنا على مدار عقود قيادة وشعباً نغض الطرف عن تجاوزات ومؤامرات من الأشقاء، واعتبروا كرمنا ووفاءنا وأخوتنا ضعفاً واستمروا في مكايدهم !• لبنان وأهل لبنان وساسة لبنان يدركون على مر الأجيال ماذا قدمت المملكة لهم، وكم من المواقف اتخذتها قيادتنا من أجل لبنان وإعمار لبنان، ومع ذلك ظل الحزب وأذرعه يكيدون لنا المكايد على مرأى ومسمع من الحكومة اللبنانية..!• اليوم تغيرت المعادلة، وباتت المعاملة بالمثل، ولن نتراجع قيد أنملة، وانتهى عصر آسفين ونعدكم بتصحيح الأمور.• هنا أتحدث عن سياسة المملكة الجديدة التي يقودها الشاب محمد بن سلمان، سياسة مبنية على القوة والاحترام مع وضع كل تجاوز في مساره الصحيح والمخطئ يتحمل.• المخدرات وتهريبها للمملكة من خلال رمان أو عنب أو تفاح لبنان حرب قذرة تصدينا لها بقرار حازم ومعلن وستتبعه كثير من القرارات طالما ظل حزب إيران في لبنان يصدر لنا ما تمليه عليه حكومة الملالي.• يقول الخبر: أبطال الجمارك أحبطوا محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين حبة كبتاجون، مخبأة داخل إرسالية «رُمّان» واردة من لبنان..• وعلى خلفية هذا العمل المدمر صدر القرار وهذا نصه: المملكة تقرر منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 13 /‏9 /‏ 1442هـ لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.• وقرار المنع جاء نظراً لعدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصاً على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.• في أعقاب هذا القرار الشجاع اكتفى سمو وزير الداخلية بتغريدة اختصرت كل الكلام (أمن المملكة خط أحمر)، فهل استوعبتم الرسالة..؟!• أخيراً؛ اللهم من أراد ببلادنا سوءاً فاجعل تدميره في تدبيره، ورد كيده في نحره.