رغم السوء المتزايد الذي يمضي فيه لبنان بسبب تسليم مقاليده لعملاء الخراب الذين يتسمون باسم الله زوراً وبهتاناً، لم نكن نتوقع أن يصل به الحال إلى هذا الدرك الأسفل والمستنقع الآسن الكريه، بحيث تصبح فيه صناعة المخدرات وتصديرها والتجارة بها تحت مرأى ومسمع الدولة، والدولة بطبيعة الحال في هذه الحقبة اللبنانية المظلمة هي حزب الله الذي يمارس البلطجة على مقدرات البلد ومصير الشعب.إنها حقبة سوداء في تأريخ لبنان، ذلك البلد الجميل الذي كان يصدر لنا أفخر خيرات الأرض، وأصبح يصدر السموم القاتلة، ليس بواسطة عصابات مارقة أو تجار مجهولين، وإنما برعاية وإشراف بارونات حزب الله، أمام بقايا دولة مهترئة عاجزة ابتلعها الحزب وأصبح هو الدولة الفعلية. وأسوأ ما في الأمر أن الحزب يقود حرباً ممنهجة على المملكة لإغراقها بهذه السموم، وبشكل متواصل، لتصل الاحصائيات خلال مدة قصيرة إلى عشرات الملايين من الأقراص المخدرة وأطنان الحشيش وما يُستخلص منه من سموم أشد فتكاً.المملكة في قرارها الأخير بمنع الفواكه والخضار القادمة من لبنان أو عبر أراضيه، لم تلجأ لذلك إلا بعد أن طفح الكيل، ويئست من أي تدخل للسلطات اللبنانية لمنع هذا الاستهداف الممنهج للمملكة، لم يكن أمامنا أي خيار آخر لأننا في النهاية مسؤولون عن حماية وطننا وشبابه، وإذا كان لبنان في حالة فشل تام للدولة الرسمية، وشلل لأجهزته الأمنية، وتواطئها لتمرير الكميات الهائلة من المخدرات فمن حقنا حماية أمننا المجتمعي بأي وسيلة مناسبة، والمؤسف أيضاً أن معظم شحنات المخدرات المصدرة إلى بلدان أخرى يتضح أنها جاءت من أو مرت عبر لبنان. فيا له من حاضر سيئ ومستقبل أسوأ عندما يتحول البلد الجميل بكل ماضيه الزاهي وتأريخه الباهي إلى بؤرة مؤذية تصدر السموم إلى البشرية.يا أهل لبنان أنقذوا ما تبقى من وطنكم.