الوحدة من الأعلى للأسفل.. والتعاون: عكس ذلك تمامًا..• يا للمفارقة..!!!• في الموسم الماضي:• هدف الدقيقة 92 يُنقذ التعاون من الهبوط..• ذات الموسم الذي تأهل فيه الوحدة لمُلحق التأهل للبطولة القارية..!• في هذا الموسم:• التعاون بينه وبين التأهل القاري فرصتا لقب الكأس أو ثالث ترتيب الدوري..• والوحدة يقبع في ذيل الترتيب..!!!• التعاون بست خسائر فقط.. والوحدة بـ15 هزيمة.. سبع منها متتالية..!• التعاون الأقوى دفاعًا بالأرقام.. والوحدة الأضعف باللغة ذاتها..!• حسنًا.. فماذا عن الصعيد المادي؟• إدارة الوحدة الحالية استلمت ناديها بفائض ميزانية قارب العشرين مليون ريال.. ثم ماذا..؟ ثم تحوّل الأمر إلى التزامات مترهلة على النادي بذات المبلغ تقريبًا بحسب ما جاء في إعلان شهادة الكفاءة المالية..!• ذات الإعلان الذي صفّر التزامات التعاون حتى 31 ديسمبر 2020.• إنها الإدارة يا سادة..• رأس الأمر الذي إن صلَح صلح الأمرُ كله.. وإن (عَك) جاب الغايبة..!!!• الخلاصة:• أن تُدير الأزمة بـ(التعاون) حتمًا ستنجح.. وأما إن قررت (الوحدة) فبالطبع ستنعزل في آخر الترتيب.